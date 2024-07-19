Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах

Между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце – новая волна судов и разбирательств. Если раньше на кону были только деньги, то теперь экс-возлюбленные борются за самое ценное – детей. Известно, что в конце августа состоится слушание, на котором сами Мия и Тимофей должны будут выбрать, с кем они хотят жить – с мамой или папой.

Казалось бы, логично, что брат с сестрой предпочли бы остаться со своей родной мамой, а не в доме мачехи. Однако, кажется, ситуация выстраивается не в пользу Агаты. Оказалось, что дети души не чают в новой жене Прилучного. Накануне Павел сходил с наследниками на премьеру фильма. После просмотра Мия передала привет Зепюр, которая не пошла на показ.

"Зиппи, привет! Я тебя люблю", – эмоционально выкрикнула 8-летняя девочка.

Известно, что ближайший месяц Мия и Тимофей проведут в загородном доме своего отца и мачехи. Сама Муцениеце уехала на съемки нового проекта в Сочи. Поклонники недоумевают, как Агата могла оставить детей отцу накануне такого важного суда, ведь за это время Павел и Зепюр смогут склонить сына и дочь на свою сторону. Впрочем, некоторые предположили, что контракт на съемки актриса подписала еще до того, как Прилучный подал иск в суд, и просто не могла отказаться от работы.

Ранее сообщалось, что счастливый Прилучный с женой заговорили о второй беременности.