Счастливая Бузова вышла на связь из загса и удивила поклонников: сказала "Да"

После скандального расставания с блогером Давидом Манукяном, которого многие знают как Даву, Ольга Бузова не афиширует личную жизнь. В своих соцсетях она часто намекает, что влюблена, и хвастается роскошными букетами от ухажеров. Так, недавно, распаковывая очередную доставку цветов, певица случайно засветила имя избранника, которого зовут Дмитрий.

А накануне Оля и вовсе вышла на связь с поклонниками из загса. Сейчас звезда находится на съемках в Колумбии, и в своем блоге она показала, как выглядит местный Дворец бракосочетания. Маленькое здание больше похоже на жилой дом. О том, что здесь создаются семьи говорит только сердце над входом.

Не удержалась артистка и от шутки на острую для себя тему.

"Так, невеста – есть. Камеры – есть. Визаж, костюм, прическа – есть. Загс – есть. Ой, что задумала. Осталось жениха найти. А почему бы и да?" – рассуждает знаменитость.





Напомним, Бузова была в браке однажды. В 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Однако спустя четыре года пара распалась. Развод сопровождался грандиозным скандалом со взаимными обвинениями и громкими заголовками об изменах спортсмена. Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко и воспитывает четверых детей. А вот Ольгу часто критикуют за отсутствие наследников. Впрочем, недавно сестра Бузовой проговорилась о бесплодии певицы.