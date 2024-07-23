Выходка Киркорова после победы над Успенской вызвала омерзение у россиян: "Все клоуны и шуты"

Грандиозный скандал, который разразился между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым, наконец пришел к завершению. Суд решил, что в этом споре прав поп-король, и назначил исполнительнице хита "Кабриолет" выплатить штраф в размере 280 тысяч рублей. Правда, изначально певец требовал у королевы шансона не меньше 10 миллионов рублей за свою оскорбленную честь.

Впрочем, сам Киркоров рад и этому. В соцсетях он посвятил своему триумфу целый пост и заявил, что все деньги пойдут на благотворительность. Но, судя по всему, кроме радости победы, Филипп Бедросович ничего не вынес из конфликта и снова пустился с оскорблениями в адрес Успенской. Певец назвал коллегу "особью" и "субъектом".

"Идея Успенской, очевидно, была навеяна русской классической литературой: "Ах, Люба, как она сильна, коль чушь несет на Короля". Любовь Успенская не хотела извиняться как Артист и Человек, а теперь будет извиняться как Субъект", – язвительно заявил шоумен.





У поклонников эта выходка вызвала омерзение. Даже те, кто поддерживал Киркорова в этом споре, заявили, что и победу нужно уметь принимать достойно.

"Ну извините, конечно, понимаю, что сам король читать не станет. Но неприятно, когда, выиграв суд, вы все же опустились до слов "особь, субъект, а я Король". Как раз не по-королевски. Лучше тихо промолчать, вы ведь и так выиграли", – упрекнули певца комментаторы.





Были и те, кто припомнил Киркорову и его "грехи". Некоторые заявили, что не может говорить о чести и достоинстве человек, побывавший на "голой" вечеринке. Другие указали исполнителю на старые скандалы, в которых участвовал шоумен.

"Вот прочла и думаю. Вы же все друг друга стоите там. Все вы клоуны и шуты. Никакие вы не короли и не королевы. Самозванцы просто. Вы написали: за свои слова нужно отвечать. Сразу вспомнила "розовую кофточку" и избиение той несчастной женщины", – высказались комментаторы.

Ранее сообщалось, что почерневший с ног до головы Киркоров шокировал своим видом.