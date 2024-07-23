Известная актриса добила и так затравленную со всех сторон Глюкозу: "Вставлю пять копеек"

В минувшие выходные певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, попала в крупный скандал. Артистка вела себя на сцене неадекватно, чем знатно разозлила как поклонников, заплативших за концерт, так и коллег. Против артистки уже высказался ее бывший продюсер Максим Фадеев и заявил, что подаст в суд на Глюкозу, чтобы отобрать у нее псевдоним и написанные им песни.

Сама Глюкоза пыталась оправдаться тем, что сейчас находится в депрессии из-за смерти бабушки. Врач выписал лекарства, в числе которых антидепрессанты, мол, препараты и сыграли злую шутку с ней.

Теперь в конфликт вмешалась и актриса Настасья Самбурская. Звезда "Универа" в слова певицы, судя по всему, не поверила и заявила, чтобы люди "не слушали всякую хрень". Артистка отметила, что антидепрессанты призваны помогать людям.

"Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи! <...> Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения, а не слушайте всякую хрень, не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!" – бросила камень в огород коллеги певица.

Напомним, Наталья Ионова вышла на сцену в неадекватном состоянии: постоянно трогала себя за интимные места и не успевала петь за фонограммой, взгляд артистки был нездоровым, а речь – заторможенной.

Ранее вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы.