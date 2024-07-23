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Вторник 23 июля

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Известная актриса добила и так затравленную со всех сторон Глюкозу: "Вставлю пять копеек"

Известная актриса добила и так затравленную со всех сторон Глюкозу:

Многие раскритиковали певицу за странное поведение на своем концерте.

В минувшие выходные певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, попала в крупный скандал. Артистка вела себя на сцене неадекватно, чем знатно разозлила как поклонников, заплативших за концерт, так и коллег. Против артистки уже высказался ее бывший продюсер Максим Фадеев и заявил, что подаст в суд на Глюкозу, чтобы отобрать у нее псевдоним и написанные им песни. 

Сама Глюкоза пыталась оправдаться тем, что сейчас находится в депрессии из-за смерти бабушки. Врач выписал лекарства, в числе которых антидепрессанты, мол, препараты и сыграли злую шутку с ней. 

Теперь в конфликт вмешалась и актриса Настасья Самбурская. Звезда "Универа" в слова певицы, судя по всему, не поверила и заявила, чтобы люди "не слушали всякую хрень". Артистка отметила, что антидепрессанты призваны помогать людям. 

"Сейчас наслушается народ небылиц и не примет данный вид лечения, хотя оно очень многим спасало жизни, судьбы, карьеры, семьи! <...> Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения, а не слушайте всякую хрень, не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!" – бросила камень в огород коллеги певица. 

Напомним, Наталья Ионова вышла на сцену в неадекватном состоянии: постоянно трогала себя за интимные места и не успевала петь за фонограммой, взгляд артистки был нездоровым, а речь – заторможенной. 

Ранее вскрылись неожиданные детали произошедшего на концерте Глюкозы. 

23 июля 2024, 13:00
Глюкоза. Фото: соцсети/@glukozamusic
Елизавета Федорова
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