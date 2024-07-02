Жена обвиненного в изменах Галустяна прервала молчание

Михаил Галустян в браке со своей избранницей Викторией уже 17 лет. Сегодня они – одна из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Однако недавно появились разговоры о том, что шоумен неверен своей жене и завел любовницу. Слухи спровоцировало неожиданное преображение артиста: он сильно похудел и начал заниматься спортом.

На этом фоне популярный психолог Александра Миллер предположила, что Галустян старается выглядеть хорошо для своей новой возлюбленной. По словам специалиста, роман на стороне часто провоцирует желание следить за собой, что, вероятно, мы и наблюдаем в случае с комиком.





Впрочем, пока никаких весомых доказательств о том, что у Галустяна появилась любовница, нет. Кроме того, его общение с супругой до сих пор остается теплым. Под последним фото супруга Виктория оставила нежный комментарий.

"Мой красавчик", – написала жена актера и получила ответ в виде трех сердечек от мужа.

Напомним, недавно Михаил уехал в Колумбию на съемки шоу "Звезды в джунглях". Туда же отправилась и Ольга Бузова. Певица сообщила, что перелет был невероятно сложным и занял порядка 30 часов. Сейчас вся команда, прибывшая на другой континент, привыкает к новому часовому поясу. Впрочем, только приземлившись, Ольга уже влипла в скандал и поплатилась за бесстыжую выходку.