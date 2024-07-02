Лазарев больше не смог молчать и сделал заявление о личной жизни: Уже три года!

О личной жизни Сергея Лазарева ходят разного толка слухи. Певец же оберегает свою конфиденциальность и старается даже не комментировать сплетни. Но недавно терпению артиста пришел конец. Он увидел в Сети возмутительный материал о себе и решил расставить все точки над i.

Так, в интернете есть снимки, которые подаются как доказательства свадьбы Сергея Лазарева. Доверчивой публике даже представили кадр, на котором певец демонстрирует кольцо на безымянном пальце. Певец же молчать не стал и предупредил поклонников, чтобы те не верили слухам.

По словам Лазарева, кольцо, которое видят как доказательство женитьбы, является реквизитом для клипа "Снег в океане". На остальных кадрах Сергея и вовсе нет. "Этот фейк ходит по сети уже три года!" – отметил 41-летний певец. Своим заявлением артист развеял слух о своей личной жизни.

Напомним, Сергей Лазарев является отцом двоих детей. В 2014 году на свет появился сын певца Никита. Спустя четыре года артист также неожиданной обзавелся дочерью. Он назвал наследницу Анной. Исполнитель хита "В самое сердце" часто публикует в соцсетях снимки с детьми, чем умиляет публику.