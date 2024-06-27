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"Трусы расстегнула": Бузова поплатилась за бесстыжую выходку за границей

Недавно певица сообщила, что надолго уезжает из России.

Совсем недавно Ольга Бузова сообщила о том, что вынуждена уехать за границу. Пролетев десятки тысяч километров, пережив несколько пересадок и 30 часов полета, певица приземлилась в Колумбии. По словам звезды, скоро начнутся съемки нового шоу. А пока у нее есть несколько суток, чтобы разобрать вещи и справиться с джетлагом, который у нее появился из-за огромной разницы во времени с Россией. 

"У меня есть несколько дней, чтобы прийти в себя, разложить все вещи и привыкнуть к новому часовому поясу и погоде. Колумбия, привет. Давай подружимся!" – написала телеведущая.

Ольга Бузова. Фото: соцсети/@buzova86

В своем блоге артистка делится яркими кадрами колумбийской природы: пальмы, океан и песчаные пляжи. На фоне местных красот сама Ольга предстала в коротких джинсовых шортах и лиловом топе. Впрочем, у поклонников этот наряд вызвал неоднозначную реакцию. 

"Целлюлит и годы берут свое, как ни крути", "Трусы расстегнула, смех наигранный, трек не ее... Все как обычно", "Ни фига себе ноги - тумбы. И вот опять с расстегнутыми штанами. Бузова, ну сорокет! Поуважительней к своим подписчикам!" – возмущаются комментаторы. 

К слову, были и те, кому понравилось видео исполнительницы хита "Мало половин". Некоторые отметили жизнерадостность Ольги и ее выдержку. Напомним, недавно певица столкнулась с критикой за слишком откровенный наряд на концерте. Артистку пытались "отменить" и даже писали на нее жалобы, однако Бузова стойко перенесла "травлю" и продолжает заниматься любимым делом. 

Ранее Ольга Бузова в слезах заявила о беременности. 

27 июня 2024, 12:00
Ольга Бузова. Фото: соцсети/@buzova86
Елизавета Федорова
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