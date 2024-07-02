Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу

После известия о скором разводе певицы Алсу и бизнесмена Яны Абрамова общественность стала активно обсуждать слух о романе мужа артистки с Анастасией Решетовой, которую многие запомнили как бывшую избранницу рэпера Тимати. Публика быстро записала модель в разлучницы и принялась активно критиковать ее за разрушение семьи.

Масло в огонь подлила сама Алсу. Певица заявила, что Решетова врет, говоря о своих принципах не крутить роман с женатыми мужчинами. В итоге девушке пришлось отключить возможность комментирования ее публикаций в популярной социальной сети, ведь там начала скапливаться критика и даже травля.

Казалось, что Анастасия Решетова заляжет на дно, пока внимание общественности приковано к скандальному разводу Алсу и Абрамова. Но блогер выбрала иное решение. Она намерена идти в полицию из-за стремительно распространяющейся информации, которая порочит ее репутацию. В настоящий момент модель готовит заявление, сообщает издание Super, ссылаясь на источник из окружения бывшей Тимати.

Таким образом, слова Алсу о "девушке с низким социальным статусом" в контексте своего развода с Яном Абрамовым привели к оглушительной критике в адрес Анастасии Решетовой и спровоцировали травлю. Модель же, очевидно, хочет защитить свои честь и достоинство.