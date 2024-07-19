Все было охвачено огнем: концерт Баскова закончился печально

Музыкальный фестиваль "Белые ночи", который состоялся 18 июля в Санкт-Петербурге, едва не обернулся трагедией. На сцене выступили многие звезды, но когда очередь дошла до Николая Баскова, все пошло не по плану. Певец исполнял свою песню и в какой-то момент подошел слишком близко к устройству для фаер-шоу. Натуральный блондин на минуту замешкался, и языки пламени выстрелили прямо в него.

Басков в ту же секунду отскочил назад и закричал от испуга.

"Ой, чуть не сожгли", – выдал народный артист России.

После этого Николаю досталось от поклонницы, которая решила одарить его цветами прямо во время выступления. Девушка бросила букет исполнителю, и тот едва не прилетел прямо в певца.

Из-за печального окончания концерта артист отказался давать комментарии относительно произошедшего и спешно удалился от журналистов.

Ранее Николай Басков ввязался в крупный скандал с Ольгой Бузовой. Артист неуместно пошутил о певице со сцены, из-за чего звезда обиделась и прямо заявила об этом. Однако вместо извинений экс-участница "Дома-2" получила порцию оскорблений. Шоумен сравнил пение Оли с блеянием козы. Защитить Бузову попыталась Мария Погребняк, которая назвала блондина "мелочным хамом", за что тоже была обругана певцом. Тот даже не поленился и нашел "компромат" на многодетную маму.