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Пятница 19 июля

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Реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу: "Это невозможно"

Реакция детей на новость об изменах отца шокировала Алсу:

Певица решила развестись спустя 18 лет брака.

Развод певицы Алсу и Яна Абрамова – самая острая тема этого сезона. В большей степени из-за того, что всплыли подробности измен бизнесмена. Поговаривают, что муж певицы на протяжении нескольких лет крутил романы на стороне. Сейчас это активно освещается в прессе, а сама исполнительница старается не обращать внимания и с головой ушла в работу. 

Тем не менее эта тема не могла не коснуться троих детей Алсу. Сыну Рафаэлю сейчас всего шесть лет, и, возможно, он не до конца осознает, что происходит в семье. А вот старшие девочки Сафина и Микела через несколько лет станут совершеннолетними и не могут не знать, что пишут сейчас об их семье и отце в частности. 

"Как их отгородишь от всего? Это невозможно", – говорит звезда. 

Алсу с дочерьми. Фото: соцсети/@alsou_a

По словам Алсу, дети немного в шоке от такого количества внимания к их семье в настоящий момент. Однако все трое стараются быть сильными и поддерживать маму, понимая, что ей сейчас очень тяжело. 

"Все поддерживают меня: как могут, так и поддерживают. Время лечит, как говорится. Всё нормально", – рассуждает, как всегда, спокойная артистка. 

Напомним, Алсу сообщила о своем решении развестись в конце мая. Певица не афишировала причины разлада в семье, однако в Сеть просочилась информация о романе Абрамова с Анастасией Решетовой. Теперь именно ее винят в том, что семья распалась. Не отрицает это и Алсу, называя модель представительницей древнейшей профессии. 

Ранее сообщалось, что у Решетовой стряслась беда. Поклонники уверены, что это эффект бумеранга.

19 июля 2024, 13:00
Алсу. Фото: соцсети/@alsou_a
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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