Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой: "Кровью!"

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой Галкин* пакует чемоданы после новостей об обыске: улетает на другой континентГалкин* пакует чемоданы после новостей об обыске: улетает на другой континент Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"

Лента новостей

Вторник 18 июня

18:34Джастин Тимберлейк арестован в Вирджинии: что произошло 18:10Обосновавшая за границей Земфира* призналась, что скучает по России 17:35Шахрин раскрыл секрет названия группы "Чайф": причем здесь кофеварка? 16:22"Изображает бедную овечку": Бородина отчитала обидевшуюся на Баскова Бузову 14:40Внучок и бабушка: Пугачева нелепо поздравила Галкина* с днем рождения 13:32Родившая пятого ребенка Глафира Тарханова раскрыла пол малыша 12:24Хотела спеть для детишек: Бузову с позором выставили из школы 12:0721 июня пройдет конференция TGMarketConf 11:12Звезда "Слова пацана" Базанов частично признал вину по делу об убийстве бизнесмена 10:36Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой: "Кровью!" 09:52Отец Жанны Фриске сделал громкое заявление о Шепелеве: дальше только тюрьма 09:0457-летняя Наталья Штурм заявила, что сохранила девственность: "Никто меня не достоин" 08:32Снести и сравнять с землей: стало известно, что построят на месте замка Пугачевой 04:52Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев 04:05Лунный календарь посевной на август 2024 года 01:40Меркурий в Близнецах подготовил сюрпризы: эти знаки зодиака ждет удача в конце июня 23:03Лунный денежный календарь на август 2024 года 22:01Вот почему оскандалившегося Меладзе не признали иноагентом 21:11"Пусть помучается": Садальский считает нужным "вышвырнуть" Баскова с телевидения 20:18Какой отдых выбрать летом 2024? Советы от астролога Василисы Володиной 19:52Молодая соседка огорошила голодающего Шуру: Мне жрать нечего было 18:47Погребняк обозвала Баскова "мелочным хамом" из-за его ссоры с Бузовой 17:48Асмус вместе с дочерью покинула Россию после свадьбы Харламова 16:59Загитова неожиданно набросилась на Баскова: Лучше выдать скотч вместо микрофона 16:11"Все впереди": Успенская не оставляет попыток нанести поражение Киркорову 14:40Бывший муж Ксении Бородиной сделал громкое заявление после свадьбы: "Беременна" 13:30SHAMAN впервые ответил критикующему его Киселеву 12:34Королева выселила Тарзана из дома, в который он водил любовниц: "Отдельную хибару" 11:37Беременна? В Сети обсуждают причину скорой свадьбы 19-летней Трусовой 10:52Втихаря, чтоб никто не узнал: вот зачем вернулся сбежавший из России Меладзе 10:15Переехавший в США Андрей Разин бросил могилу 16-летнего сына 09:40Разница в возрасте 43-года: 61-летний Лепс обручился с ровесницей свой дочери 08:47В край обнаглевшая Пугачева решила попользовать россиян: опять выставляет условия 04:33"Как коза кричит": Басков грубо ответил обившейся на него Бузовой 01:07"Столько всего было у нас": Стоцкая рассказала правду про отношения с Киркоровым 22:52Благоприятные дни для зачатия в августе 2024 года 21:33Володина поделилась прогнозом для рожденных в 1972 и 1973 годах 18:31Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение 15:14"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой 12:24В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете 09:03"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности 04:04"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице 01:06Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю 22:25Благоприятные дни для косметических процедур в августе 2024 года 20:35Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества 17:45Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками 15:4010 мистических признаков приближения финансового благополучия 13:38Мята: польза и вред для организма 12:245 причин для отдыха в загородном отеле этим летом 10:34Как приготовить домашний квас на ржаной закваске
1370
800
true

Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой: "Кровью!"

Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой:

Артист устроил публичные разборки.

Одна неловкая шутка Николая Баскова со сцены вылилась в грандиозный скандал, который с премии "МУЗ-ТВ" плавно перетек в Сеть. 47-летний "натуральный блондин" был ведущим мероприятия и заявил, что Ольга Бузова прикрыла наготу, намекая на скандал, который произошел в Уфе. Певица обиделась, но извинений так и не получила. Более того, исполнитель вошел в раж и продолжил оскорблять артистку. Так он сравнил вокальные данные Ольги с блеянием козы. 

В конфликт, который гремит уже третий день, вмешалась и Мария Погребняк. Она пристыдила Баскова и усомнилась в его мужских качествах. Певица назвала блондина "мелочным хамом", а тот, в свою очередь, указал на поведение самой Погребняк, выложив в Сеть кадры, на которых она дерется. Впрочем, Николай просчитался, ведь, как заявляет сама Мария, видео постановочное.

"Николай, ну спасибо и на том, что не обозвали меня никаким животным! Да ещё и потратили своё время на поиски постановочного ролика трехлетней давности", – написала певица в своем блоге. 

Погребняк также опубликовала кадры с фотосессии на ринге. Мария в боксерских перчатках и с разбитым лицом позирует перед камерами. Многие отметили, что эти фото Марии выглядят как угроза Баскову. Ведь на них блондинка действительно выглядит устрашающе. 

"Кстати, раз уж у вас скучный свободный вечер, то можете еще полистать интернет, там есть мое фото с бокса, даже с кровью!" – высмеяла артиста певица. 

Фото: соцсети/@mariapoga_

После такого Басков выглядит еще более жалким. Пользователи Сети призывают народного артиста России остановиться и перестать склочничать с женщинами. Ведь именно он – зачинщик скандала, из которого, судя по всему, победителем выйти ему не удастся. 

Ранее сообщалось, что на Баскова неожиданно набросилась Загитова. 

18 июня 2024, 10:36
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Редакция
Соцсети• Требует проверки

Джастин Тимберлейк арестован в Вирджинии: что произошло

Джастин Тимберлейк арестован в Вирджинии: что произошло
Джастин Тимберлейк ждет суда.

Обосновавшая за границей Земфира* призналась, что скучает по России

Обосновавшая за границей Земфира* призналась, что скучает по России
Земфира* рассказала о своих чувствах.

Шахрин раскрыл секрет названия группы "Чайф": причем здесь кофеварка?

Шахрин раскрыл секрет названия группы "Чайф": причем здесь кофеварка?
Лидер группы "Чайф" объяснил, почему коллектив называется именно так.

"Изображает бедную овечку": Бородина отчитала обидевшуюся на Баскова Бузову

"Изображает бедную овечку": Бородина отчитала обидевшуюся на Баскова Бузову
Ксения Бородина объяснила, почему Ольга Бузова неправа.

Внучок и бабушка: Пугачева нелепо поздравила Галкина* с днем рождения

Внучок и бабушка: Пугачева нелепо поздравила Галкина* с днем рождения
18 июня Галкин* отмечает 48-летие.

Родившая пятого ребенка Глафира Тарханова раскрыла пол малыша

Родившая пятого ребенка Глафира Тарханова раскрыла пол малыша
Сегодня стало известно, что звезда "Громовых" стала мамой в пятый раз.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева