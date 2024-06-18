Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой: "Кровью!"

Одна неловкая шутка Николая Баскова со сцены вылилась в грандиозный скандал, который с премии "МУЗ-ТВ" плавно перетек в Сеть. 47-летний "натуральный блондин" был ведущим мероприятия и заявил, что Ольга Бузова прикрыла наготу, намекая на скандал, который произошел в Уфе. Певица обиделась, но извинений так и не получила. Более того, исполнитель вошел в раж и продолжил оскорблять артистку. Так он сравнил вокальные данные Ольги с блеянием козы.

В конфликт, который гремит уже третий день, вмешалась и Мария Погребняк. Она пристыдила Баскова и усомнилась в его мужских качествах. Певица назвала блондина "мелочным хамом", а тот, в свою очередь, указал на поведение самой Погребняк, выложив в Сеть кадры, на которых она дерется. Впрочем, Николай просчитался, ведь, как заявляет сама Мария, видео постановочное.

"Николай, ну спасибо и на том, что не обозвали меня никаким животным! Да ещё и потратили своё время на поиски постановочного ролика трехлетней давности", – написала певица в своем блоге.

Погребняк также опубликовала кадры с фотосессии на ринге. Мария в боксерских перчатках и с разбитым лицом позирует перед камерами. Многие отметили, что эти фото Марии выглядят как угроза Баскову. Ведь на них блондинка действительно выглядит устрашающе.

"Кстати, раз уж у вас скучный свободный вечер, то можете еще полистать интернет, там есть мое фото с бокса, даже с кровью!" – высмеяла артиста певица.





После такого Басков выглядит еще более жалким. Пользователи Сети призывают народного артиста России остановиться и перестать склочничать с женщинами. Ведь именно он – зачинщик скандала, из которого, судя по всему, победителем выйти ему не удастся.

Ранее сообщалось, что на Баскова неожиданно набросилась Загитова.