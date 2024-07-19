Бросила Никиту в Америке: вернувшаяся в Россию невестка Орбакайте пошла в разнос

Два года назад Никита Пресняков вслед за своей бабушкой Аллой Пугачевой покинул Россию. Новым местом жительства звездный внук с женой Аленой Красновой выбрали США. Недавно ходили слухи, что сын Кристины Орбакайте тайно приезжал в Россию по делам. В этот раз стало известно, что на Родину прилетела супруга Преснякова.

Девушку заметили в компании беременной подруги. Вместе они поехали на творческий вечер блогера Эльдара Джарахова. Алена вела себя раскованно, веселилась и ощущала "своей" в обществе российских друзей, словно никогда их не покидала. После официальной части мероприятия жена Никиты даже собиралась продолжить вечер на афтерпати, но все пошло не по плану из-за того, что Краснова застряла в лифте.

"Мы должны были поехать на афтерпати, но пришлось провести душную вечеринку в лифте", – рассказали девушки.

Приехала Алена одна или с супругом – неизвестно, так как она предпочла оставить это втайне. Совсем недавно Пресняков был в гастрольном туре по городам Америки. В этом году внук Пугачевой решил вернуться к концертной деятельности и даже провел несколько выступлений. Правда, поет Никита пока не свои песни, а каверы на популярные когда-то у россиян хиты. Ради этого музыкант даже сменил имя и теперь зовет на американский лад – Ник Пресс.

Ранее сообщалось, что в семье Пугачевой стряслась новая беда. Примадонна бьет тревогу и спасает внуков.