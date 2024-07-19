В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей

В девяностые годы Алла Пугачева была одной из самых обеспеченных артисток российской эстрады. Уже тогда она владела роскошной недвижимостью и единственная из звезд рассекала на диковинном в то время десятиметровом лимузине. Шикарную машину с розовым салоном Примадонне подарил ее четвертый супруг Филипп Киркоров. Однако после расставания с ним она оставила презент поп-королю.

Сначала певец хотел продать сделанный на заказ для любимой Hummer за баснословные на тот момент 250 тысяч евро, однако что-то пошло не так. Потом машину Пугачевой должны были выставить в музее, но и тут планы Филиппа сорвались. В итоге люксовый автомобиль стоял во дворе отца музыканта Бедроса Киркорова.

"Состоятельный друг Бедроса предложил поставить этот Hummer к себе в гараж. Мол, странно, что такая реликвия пылится во дворе. Бедрос согласился. Больше отец Киркорова Hummer не видел", – передает слова близкого друга Киркоровых источник.

Выяснилось, что в итоге автомобиль Пугачевой угнал водитель того самого друга. Мужчина начал пить и решил покататься на лимузине. А нашли пропажу только через несколько месяцев, за много километров от столицы. На тот момент машина была в ужасном состоянии, и в нее пробрались бомжи, которые решили там жить.

Отец Киркорова тогда сокрушался, что не смог уберечь лимузин, и даже предлагал отремонтировать за свой счет. Однако ремонтировать там уже было нечего. За несколько месяцев в поле машина покрылась ржавчиной и местами прогнила.

Ранее помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы.