Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась"

В последнее время о состоянии Аллы Пугачевой появляются грустные новости. 75-летняя певица постоянно переезжает в попытках найти подходящую для жизни страну. Сейчас Примадонна остановилась в Юрмале. Вот только новости оттуда приходят нерадостные. Накануне в Сеть попали кадры, на которых сгорбившаяся звезда еле идет по улице. Обычно артистку снимает ее муж Максим Галкин*, который показывает супругу с самых удачных ракурсов, а в этот раз она попала в объектив очевидцев и не заметила камеру.





В Сети сразу же начали обсуждать, как сильно Пугачева сдала после эмиграции. Ведь в России Примадонна ходила с гордо поднятой головой и чуть ли не выбивая двери ногами. А тут всего каких-то два года и словно другой человек, рассуждают люди. Однако на Родине у певицы еще есть те, кто готов защищать ее в любой ситуации. Помощница Примадонны Людмила Дорондова, которая много лет была подле певицы, расстраивается, видя, что говорят об Алле Борисовне.

"Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая… А теперь читаю: "Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале", – сокрушается экс-сотрудница артистки.

Женщина, которую Пугачева много лет называла по-дружески Люсей, уверяет, что на певицу плохо влияет жара, которая сейчас накрыла Европу. Бывшая помощница артистки напомнила, что у Аллы Борисовны проблемы со здоровьем, к тому же общественное давление плохо сказывается на самочувствии.

"Ее уже так "ссутулили"! Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик. Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают! " – спиной встала за знаменитость женщина.





Напомним, Дорондова работала в доме Пугачевой почти 30 лет. Однако когда в жизни артистки появился Галкин*, он буквально выжил пенсионерку из-за того, что не смог найти с ней общий язык. Вероятно, если бы не комик со своим непростым характером, преданная женщина до сих пор бы трудилась у Аллы Борисовны.

Ранее сообщалось, что родственник раскрыл грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*.

*Признан иноагентом на территории РФ.