Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы

Несколько лет назад Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. Причиной стали измены бизнесмена, о которых узнала телеведущая. Эта тема активно муссировалась в СМИ и вылилась в грандиозный скандал. С тех пор Бородина зареклась рассказывать о своих романах публично.

Сейчас известно, что Ксения в отношениях, однако имени избранника она не называет и в своем блоге не показывает. Одно время ходили слухи, что избранником Бородиной стал Трофим Семищенко, друг ее бывшего супруга, с которым она начала встречаться сразу после расставания с Омаровым. Однако подтверждений этому нет.

А накануне телеведущая все же приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. Она записала шуточный ролик, в котором рассуждает о том, каково это – жить с мужчиной младше. По словам Бородиной, при любой непонятной ситуации приходится звонить его маме.

"Я еще и ремень могу достать", – написала звезда.





Многие под видео отметили, что Бородина, вероятно, знает, о чем говорит. Ведь предполагаемый возлюбленный ведущей Трофим Семищенко младше ее на пять лет.

Впрочем, были и те, кто на смысл ролика даже не обратил внимание. Многих волновала неестественная худоба Бородиной. Поклонники даже заметили, что знаменитость использует стройнящие фильтры.

"Ого, вы используете фильтр для фигуры? Никогда бы не подумала!", "Зачем себе так вытягивать ноги?", "Какой кузнечик", – удивились комментаторы.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина трогательно обратилась к своему бывшему. Она отметила, что очень скучает.