Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчатьРаскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно"Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" Ужасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романаУжасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романа Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось"

Лента новостей

Пятница 19 июля

11:00Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы 09:00Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах 04:00Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение 01:00В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей 22:00"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода 20:17Лунный календарь посевной на сентябрь 2024 года 20:00Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа 18:00"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему 15:45Лунный денежный календарь на сентябрь 2024 года 15:00Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором" 13:00Бумеранг прилетел быстро? У покинувшей Россию Решетовой стряслась беда 11:00Обнародованы детали состояния Познера после новостей о раке: журналиста не будут лечить 08:49Помощница Пугачевой сообщила о тяжелом состоянии певицы: "Беда случилась" 04:00Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным 01:00Решившая сменить имидж Собчак опозорилась в Сети: "Гага Анатольевна" 22:22Домашняя вишневая наливка: простой рецепт 22:00Кудрявцева представила публике нового мужчину после слухов о разводе: "Это Леша. Он классный" 20:00Жену Газманова сняли в объятьях молодого красавца: "Олег, крепитесь" 18:15Чем занять ребенка в 2 года: идеи увлекательных занятий дома и улицы 18:00"Почерневший" с ног до головы Киркоров шокировал россиян своим видом: последствия зависимости 15:11Женские джинсовые шорты 2024 года: обзор актуальных трендов и фасонов 15:00Предпочел юную фифу родной дочери: поступок Лепса в день рождения вызвал возмущение у народа 13:00Алсу объявила виновного в покупке первого места на шоу "Голос": раскрыла все карты 11:00Абрамов - абьюзер? Затравленная Решетова выложила детали отношений 08:39Раскрыты грязные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина*: родственник не стал молчать 04:00Названы три знака зодиака, которых ждет удача во второй половине лета: фортуна улыбнется 01:00Вымокшая до нитки Тодоренко разделась перед камерой: сбросила все лишнее 23:09Как помочь ребенку справиться со страхами: полезные советы для родителей 22:00Погрязла в долгах: обелившую свое имя Ивлееву ждет судьба Блиновской 21:59Благоприятные дни для зачатия в сентябре 2024 года 20:00Без очков и в свадебном платье: Гурцкая решилась изменить жизнь спустя год после смерти мужа 18:00Обогатились на россиянах: народ шокирован сколько недвижимости по всему миру у Пугачевой 15:00Отосланная за границу 12-летняя дочь Киркорова пошла в разнос: унижает отца и матерится 13:00Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров: "Дому-2" такое не снилось" 11:00Изменщика-мужа Нюши настигла карма: влип в неприятности 08:40Предложит поклонникам трусы: SHAMAN придумал новый способ заработка 04:00Хватит мазаться сметаной! Вот действительно эффективные средства при солнечном ожоге 01:00Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое" 21:18Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2024 года 18:00Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа: "Он же постоянно падает" 16:30Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!" 14:30Вся опухшая и помятая: перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом 13:30"Ляйсан, я не люблю тебя": заявление Паши Воли шокировало поклонников 11:30Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" 10:30Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу 08:39Лолита угодила в жуткий скандал на концерте: "После отъезда Пугачевой вы стали все жалкие" 03:00Банкроту запретят выезд заграницу? 18:56Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2024 года 18:00Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой: "Куча хирургов" 12:00Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска
1370
800
true

Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы

Потянуло на молоденьких: 41-летняя Бородина предъявила мужчину и пожаловалась на проблемы

Ксения рассказала о личном.

Несколько лет назад Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым. Причиной стали измены бизнесмена, о которых узнала телеведущая. Эта тема активно муссировалась в СМИ и вылилась в грандиозный скандал. С тех  пор Бородина зареклась рассказывать о своих романах публично. 

Сейчас известно, что Ксения в отношениях, однако имени избранника она не называет и в своем блоге не показывает. Одно время ходили слухи, что избранником Бородиной стал Трофим Семищенко, друг ее бывшего супруга, с которым она начала встречаться сразу после расставания с Омаровым. Однако подтверждений этому нет. 

А накануне телеведущая все же приоткрыла завесу тайны своей личной жизни. Она записала шуточный ролик, в котором рассуждает о том, каково это – жить с мужчиной младше. По словам Бородиной, при любой непонятной ситуации приходится звонить его маме. 

"Я еще и ремень могу достать", – написала звезда. 

Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia

Многие под видео отметили, что Бородина, вероятно, знает, о чем говорит. Ведь предполагаемый возлюбленный ведущей Трофим Семищенко младше ее на пять лет. 

Впрочем, были и те, кто на смысл ролика даже не обратил внимание. Многих волновала неестественная худоба Бородиной. Поклонники даже заметили, что знаменитость использует стройнящие фильтры. 

"Ого, вы используете фильтр для фигуры? Никогда бы не подумала!", "Зачем себе так вытягивать ноги?", "Какой кузнечик", – удивились комментаторы. 

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина трогательно обратилась к своему бывшему. Она отметила, что очень скучает. 

19 июля 2024, 11:00
Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia
Елизавета Федорова
Соцсети✓ Надежный источник

Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах

Дочь Муцениеце обратилась к новой жене Прилучного: надежды Агаты выиграть суд тают на глазах
Девочка эмоционально выкрикнула, что думает о Зепюр Брутян.

В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей

В эксклюзивном лимузине Пугачевой живут бомжи: машина стоила миллионы рублей
Стало известно, куда делся дорогой автомобиль Примадонны.

"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода

"Да, я в отношениях": Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода
Артистка поделилась счастливыми переменами в жизни.

Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа

Бузова похвасталась, что утерла нос двум популярным певцам: лучше Басты и SHAMANа
Певица назвала себя легендой.

"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему

"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему
Артистка вспомнила былые времена и разоткровенничалась в блоге.

Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором"

Стало известно, как Самбурская попала в шоу-бизнес: "Месяц спала с директором"
Оказалось, что актрисе пришлось постараться прежде чем достичь славы.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева