"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему

Ксения Бородина обратилась в своих соцсетях к бывшему возлюбленному Лене Нерушенко, который скончался в результате страшной аварии. Телеведущая написала трогательные строки в день рождения музыканта. Ксения призналась, что очень скучает по исполнителю. Ведь в молодости именно он многому научил девушку.

"Очень тебя не хватает, мой друг. Хочу, чтобы через твои песни люди тебя помнили. 27 лет, вся жизнь была впереди… Но я знаю, ты рад всем моим достижениям в жизни. Я знаю, что ты оберегаешь меня с облачка", – высказалась теледива.





Ксения и Леня состояли в отношениях в нулевых. Ведущую и музыканта свела Ксения Собчак, которая на тот момент тоже вела популярную телестройку о любви. Известно, что у звездной пары было все серьезно. Нерушенко представил любимую маме и собирался жениться на ней. Однако в 2005 году музыкант скончался в результате ДТП на мотоцикле.

После новостей о кончине избранника 22-летняя на тот момент Бородина была убита горем, однако смогла собрать волю в кулак и, как рассказала мама Нерушенко, сама организовала прощальную церемонию. После этого Ксения часто вспоминала, как в тот день поссорилась с любимым и ругала себя за то, что не ответила на его звонок.

Напомним, Бородина дважды была в браке. Последний союз с Курбаном Омаровым оказался скандальным. Ксения наняла частного детектива и выяснила, что супруг ей изменяет. Недавно бывший супруг телеведущей женился на 23-летней девушке, с которой крутил роман, будучи в браке.

Ранее Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров.