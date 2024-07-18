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Четверг 18 июля

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"Очень тебя не хватает": Бородина трогательно обратилась к бывшему

Артистка вспомнила былые времена и разоткровенничалась в блоге.

Ксения Бородина обратилась в своих соцсетях к бывшему возлюбленному Лене Нерушенко, который скончался в результате страшной аварии. Телеведущая написала трогательные строки в день рождения музыканта. Ксения призналась, что очень скучает по исполнителю. Ведь в молодости именно он многому научил девушку. 

"Очень тебя не хватает, мой друг. Хочу, чтобы через твои песни люди тебя помнили. 27 лет, вся жизнь была впереди… Но я знаю, ты рад всем моим достижениям в жизни. Я знаю, что ты оберегаешь меня с облачка", – высказалась теледива. 

Фото: соцсети/@borodylia

Ксения и Леня состояли в отношениях в нулевых. Ведущую и музыканта свела Ксения Собчак, которая на тот момент тоже вела популярную телестройку о любви. Известно, что у звездной пары было все серьезно. Нерушенко представил любимую маме и собирался жениться на ней. Однако в 2005 году музыкант скончался в результате ДТП на мотоцикле. 

После новостей о кончине избранника 22-летняя на тот момент Бородина была убита горем, однако смогла собрать волю в кулак и, как рассказала мама Нерушенко, сама организовала прощальную церемонию. После этого Ксения часто вспоминала, как в тот день поссорилась с любимым и ругала себя за то, что не ответила на его звонок. 

Напомним, Бородина дважды была в браке. Последний союз с Курбаном Омаровым оказался скандальным. Ксения наняла частного детектива и выяснила, что супруг ей изменяет. Недавно бывший супруг телеведущей женился на 23-летней девушке, с которой крутил роман, будучи в браке. 

Ранее Ксения Бородина устроила дебош в аэропорту и обматерила пассажиров. 

18 июля 2024, 18:00
Ксения Бородина. Фото: соцсети/@borodylia
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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