Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое"

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Понедельник 15 июля

01:00Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое" 21:18Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2024 года 18:00Пугачевой посоветовали спасать спивающегося мужа: "Он же постоянно падает" 16:30Старинные друзья Волочкова и Джигурда сцепились на публике с криками: "Неудачник!" 14:30Вся опухшая и помятая: перебравшая с выпивкой Семенович шокировала своим видом 13:30"Ляйсан, я не люблю тебя": заявление Паши Воли шокировало поклонников. 11:30Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно" 10:30Молодая жена наконец раскрыла правду о детях Петросяна: выдала все, как на духу 08:39Лолита угодила в жуткий скандал на концерте: "После отъезда Пугачевой вы стали все жалкие" 03:00Банкроту запретят выезд заграницу? 18:56Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2024 года 18:00Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой: "Куча хирургов" 12:00Как ухаживать за жирной кожей летом: несколько правил избавят от блеска 10:40Польза и вред грецкого ореха для организма 06:00Как воспитать маленького актера: советы от мамы юной кинозвезды 00:09Уютный детектив: 5 книг для любителей головоломок без излишней жестокости 22:56Как правильно красить волосы хной: советы по подготовке, окрашиванию и уходу после процедуры 18:40Благоприятные дни для операций в сентябре 2024 года 18:00Ужасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романа 12:00Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме 11:06Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления 09:00"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака 06:00Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют? 04:00"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы 01:00Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье" 23:03Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы 20:41Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года 18:00Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива 16:50Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре 16:30Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд 14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву 20:27Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International" 19:39Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года 19:30"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут 18:00Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу" 16:30Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками 14:30Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна? 13:30Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен" 11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой 10:30Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир 08:50Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" 06:31Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма 04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех
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Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое"

Стало известно о черной магии в браке Алсу:

Победитель "Битвы экстрасенсов" сделала заявление.

Имя Алсу и ее экс-супруга Яна Абрамова продолжает мелькать в самых скандальных заголовках. Известно, что певица подала на развод после 18 лет брака из-за постоянных измен бизнесмена, которые артистка больше не могла терпеть. Накануне финалист предпоследнего сезона популярного проекта "Битва экстрасенсов" Влад Череватый сделал заявление о том, что исполнительница чувствовала, что муж ей неверен. 

"Известно, что ради него одна из возлюбленных даже приняла ислам. При этом я не вижу какого-то магического воздействия, никаких приворотов и отворотов. Хотя женщины могут пойти и на такое", – рассказал о черной магии в браке Алсу экстрасенс. 

Ясновидящий отметил, что этот союз – ошибка и его не должно было быть. Почти сразу после свадьбы это осознала и певица. Однако разводиться побоялась и на протяжении почти двух десятков лет скрывала свою боль и разочарование.

Сейчас же Алсу окружает множество людей, которые мечтают о ее провале. Они готовы пойти на многое ради того, чтобы навредить звезде, считает медиум. По словам Влада, некоторые даже могут прибегнуть к колдовству против артистки. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова обратилась к Алсу и выдала всю правду о романе с ее мужем. Слова модели приводил женский журнал "Клео.ру"

16 июля 2024, 01:00
Алсу. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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