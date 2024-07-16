Стало известно о черной магии в браке Алсу: "Женщины могут пойти и не на такое"

Имя Алсу и ее экс-супруга Яна Абрамова продолжает мелькать в самых скандальных заголовках. Известно, что певица подала на развод после 18 лет брака из-за постоянных измен бизнесмена, которые артистка больше не могла терпеть. Накануне финалист предпоследнего сезона популярного проекта "Битва экстрасенсов" Влад Череватый сделал заявление о том, что исполнительница чувствовала, что муж ей неверен.

"Известно, что ради него одна из возлюбленных даже приняла ислам. При этом я не вижу какого-то магического воздействия, никаких приворотов и отворотов. Хотя женщины могут пойти и на такое", – рассказал о черной магии в браке Алсу экстрасенс.

Ясновидящий отметил, что этот союз – ошибка и его не должно было быть. Почти сразу после свадьбы это осознала и певица. Однако разводиться побоялась и на протяжении почти двух десятков лет скрывала свою боль и разочарование.

Сейчас же Алсу окружает множество людей, которые мечтают о ее провале. Они готовы пойти на многое ради того, чтобы навредить звезде, считает медиум. По словам Влада, некоторые даже могут прибегнуть к колдовству против артистки.

Ранее сообщалось, что Анастасия Решетова обратилась к Алсу и выдала всю правду о романе с ее мужем. Слова модели приводил женский журнал "Клео.ру".