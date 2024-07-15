Решетова обратилась к Алсу и выдала правду о романе с ее мужем: "Это оказалось прикольно"

В мае известная певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Официальной причины размолвки артистка не сообщила, однако стало известно, что дело в изменах бизнесмена. Сообщается, что якобы он закрутил роман с 28-летней Анастасией Решетовой, о чем стало известно исполнительнице хита "Зимний сон" и та не стала терпеть.

После этого бывшую возлюбленную Тимати буквально "затравили" в соцсетях. Девушку называют разлучницей и винят в том, что она увела отца у троих детей. Сама Решетова, впрочем, старается невзначай защищаться. Сначала она заявила, что никогда не позволит себе роман с женатым мужчиной, а затем рассказала, что партнеры, которые старше, не в ее вкусе, намекая, что не состояла в отношениях с 46-летним Абрамовым.

"Я за партнерские отношения, где не проявляется патриархат и нет ощутимой разницы в возрасте. В общем, отношения с ровесником – это оказалось прикольно", – откровенничает модель.

Впрочем, со слов Решетовой становится понятно и то, что отношения с мужчинами старше у нее все же были. Она объяснила, что раньше это происходило неосознанно, якобы таким образом она подсознательно пыталась быть рядом с человеком, который заменил бы ей родителя. Сейчас же, после длительной работы с психологом, она поняла, что в этом нет нужды, рассказала звезда.

Ранее сообщалось, что Решетова и Алсу были лучшими подругами. В Сеть утекла трогательная переписка девушек.