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Вторник 16 июля

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Изменщика-мужа Нюши настигла карма: влип в неприятности

Изменщика-мужа Нюши настигла карма: влип в неприятности

Игорь Сивов получил удар откуда не ожидал.

В конце мая певица Нюша сообщила, что приняла решение развестись со своим мужем Игорем Сивовым. Артистка не назвала причины разлада в семье, однако в Сеть попала информация о том, что блогер был ей неверен. Сама исполнительница хита "Выше" лишь частично подтвердила эту информацию, заявив, что Сивов полтора года назад предложил свободные отношения. Судя по всему, Нюша разочаровалась в таком формате семьи и решила расторгнуть брак.

Пока артистка пытается выстраивать свою жизнь заново, Сивов не винит себя в распаде семьи. Он продолжает строить карьеру в ОАЭ и путешествовать. Однако те, кто верит в карму, отмечают, что она его все же настигла. Накануне выяснилось, что Игорь влип в неприятности. Из-за отсутствия документов бывший избранник звезды не смог вылететь в Европу, где у него сорвалась важная встреча.

"Нас зарегистрировал прекрасный человек, отметил наши места, мы сдали багаж, дошли до гейта, заходим в самолет, где нам говорят: "У сына все хорошо, а у вас виза не мульти", – пожаловался бизнесмен в своем блоге.

Сивов заявил, что в момент, когда он понял, что путешествие отменилось, из головы вылетели все методы самоконтроля, которым он учит людей. Его накрыла паника и чувство безысходности. Однако он вовремя взял себя в руки и пришел к выводу, что такой исход событий будет уроком на будущее.

Ранее певица Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом. Поклонники гадают, вернулась ли артистка к бывшему.

16 июля 2024, 11:00
Нюша. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
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