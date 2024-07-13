Ужасающая судьба тайного мужа Гурченко: вот что случилось с мужчиной после романа

В далеких 70-х рабочие отношения на съемочной площадке фильма "Летние сны" между Людмилой Гурченко и Анатолием Веденкиным переросли в бурный роман. На тот момент актер был женат и воспитывал дочку, однако Людмилу это нисколько не смущало. Впрочем, эти отношения продлились всего два года. Анатолий поселился в квартире актрисы и постоянно комплексовал из-за этого. Якобы, не по-мужски это – жить на территории женщины.

Мама Веденкина Валентина Николаевна рассказывала, что в семье были постоянные ссоры на бытовой почве. Готовить Гурченко не любила, да еще и к алкоголю пристрастилась. Родительница актера вспомнила, как сын с Людмилой ехали на метро и везли в бидоне борщ. В какой-то момент между ними разразился скандал.

"Люся была навеселе. Они и поругались. Сын оскорбился и опрокинул на нее весь бидончик. Люся потом долго мне плакалась: "Зачем он так по-хамски со мной поступил? Пить я больше не буду!" – вспомнила женщина.





К жене и дочери Анатолий возвращаться не стал. Потом у него появилась другая женщина, которая скоропостижно скончалась во время операции. А потом беда случилась и с самим Веденкиным. У актера произошел инсульт, после которого он быстро восстановился и даже вернулся к съемкам. Впрочем, вскоре врачи сообщили, что ему нужна операция, после которой он так и не оправился.

"Во время нее сыну занесли синегнойную палочку. Тогда же с Толей случился второй инсульт", – рассказала мать актера.

Почти месяц Веденкин пролежал, не приходя в себя, в реанимации. А после женщина увидела на спине сына огромные пролежни, которые врачи пытались вылечить марганцовкой, наложив повязку. Однако, почувствовав невыносимый запах, женщина заподозрила неладное и была права. Под бинтами она увидела гнойные раны.

До конца дней за Анатолием Веденкиным ухаживала только мама. В конце у артиста отказали ноги, и он стал плохо говорить. В 2005 году звезды советского кинематографа не стало, а через 9 лет в возрасте 94 лет умерла и Валентина Николаевна.

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