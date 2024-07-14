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Воскресенье 14 июля

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Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой: "Куча хирургов"

Вскрылась правда о пластических операциях Ольги Бузовой:

Впервые Ольга Бузова появилась на экране в далеком 2004 году в качестве участницы проекта "Дом-2". За 20 лет в российском шоу-бизнесе она не только стала певицей, телеведущей, блогершей и успешной бизнес-леди, но и внешне заметно преобразилась. Многие считают, что за красотой 38-летней артистки стоят опытные пластические хирурги. Сама исполнительница хита "Гамбит" отрицает, что меняла свою внешность. 

Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Прокомментировать этот вопрос взялась Алана Мамаева, которую некоторые считают экспертом в сфере пластической хирургии. Супруга футболиста заявила, что Бузова действительно обращалась к профессионалам: косметологам, массажистам и визажистам. А вот хирурги не прикладывали руки к внешности Оли, считает экс-модель. 

"Нос такой же. Она вся натуральная. Есть куча пластических хирургов, которые просто мечтают ее прооперировать, но она не хочет", – поделилась мнением Алана. 

Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Впрочем, многие считают, что Бузовой действительно не помешало бы обратиться к специалисту и как минимум увеличить грудь, которая за эти годы множество раз становилась предметом насмешек. Сама певица не раз комментировала этот вопрос и заявляла, что не станет "резать" себя из-за чьей-то прихоти. Ей ее грудь нравится, и менять она ничего не собирается. 

Ранее сообщалось, что Бузова снова разделась на публике. На этот раз певица пошла в разнос за границей. 

14 июля 2024, 18:00
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Редакция
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