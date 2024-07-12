Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла"

Слухи о том, что Алла Пугачева хочет развестись с молодым мужем, ходят давно. Накануне разговоры о размолвках между Примадонной и Максимом Галкиным* появились снова. Поговаривают, что привыкшая жить на широкую ногу певица не может смириться с тем, что в эмиграции Максим Галкин* слишком мало зарабатывает. И если раньше ее сдерживали маленькие дети, которых она не хотела травмировать, то теперь Лиза и Гарри подросли и легче переживут разрыв родителей.

Между тем возможный развод певицы и комика прокомментировал продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что даже если Пугачева оставит 48-летнего супруга с позорным "клеймом" иноагента, это не поможет ей спасти репутацию и обелить свое имя. По словам шоумена, приехать обратно в Россию и жить как раньше она не сможет никогда.

"Она сама уже по уши утопила свою репутацию, поэтому неважно, будет с ней рядом Галкин* или нет", – отметил продюсер.

Не сильно изменится и карьера Галкина*. По словам Рудченко, теперь юморист популярен и сам по себе, а не благодаря громкому имени 75-летней жены, как это было раньше. И без штампа в паспорте комик сможет гастролировать по Европе и выступать со своими шутками, которые строятся на критике Родины.

"То есть он еще будет пестрить в информационном поле, убивая при этом свою карьеру", – считает Павел.

Ранее в Сеть попали кадры одинокого дня рождения Галкина*.

* Признан иностранным агентом на территории России.