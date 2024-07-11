Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву

Бывшая жена известного футболиста, блогер, инфлюенсер Алана Мамаева стала гостьей шоу журналистки Алены Жигаловой "Алена Блин Посидим". Брюнетка не только рассказала о своем недавнем участии в проекте "Сокровища императора", но и затронула темы непростых отношений со вторым экс-супругом.

Например, Алана рассказала, что еще во время брака с Павлом Мамаевым в отместку совершила подлый поступок. Блогерша не стала уточнять, какой поступок футболиста вывел ее из себя, но она едва ли не с гордостью рассказала Жигаловой, как уничтожила игровой системный блок мужа.

По словам Мамаевой, внутри "коробки" перерезала провода, вывела из строя внутренности и закрутила крышку, чтобы на вид все казалось нетронутым. Алана хотела, чтобы супруг не мог понять, какая проблема произошла. Более того, она связалась со специалистом, который объяснил ей, какую часть системного блока нужно испортить, чтобы данные не подлежали восстановлению.

Алена Жигалова была шокировала поступком Аланы Мамаевой. Журналистка назвала его вдвойне подлым, поскольку месть была продумана до мелочей. Брюнетка отметила, что не станет бить посуду, как это делают многие женщины, доведенные до нервного срыва, так как это просто не сделает мужчине больно.