Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом

Известная певица Нюша сообщила о расставании с Игорем Сивовым в мае этого года. Однако из-за грандиозного скандала, который развернулся вокруг семьи Алсу, развод Нюши прошел незаметно и тихо. Впрочем, как только артистка окончательно разорвала связи с супругом, поклонники начали сватать ее с бывшим – Егором Кридом. К слову, и повод для этого был: артист выпустил песню, в которой многие увидели отсылку к хиту Нюши "Вою на Луну". В своей новой композиции он говорит, что не может забыть чувства из прошлого.

После этих слухов сам Егор заявил, что это не больше, чем домыслы. Однако публика уже придумала бывшим возлюбленным красивую свадьбу и семью. Впрочем, и такой опыт в отношениях Нюши и Крида тоже был. Четыре года назад они вместе снимались в клипе, где демонстрировали семейную идиллию.

На тот момент Нюша была уже замужем, и надежды на восстановление отношений с исполнителем хита "Невеста" не было. А сейчас свободна и сама певица, и Егор. Если не считать слухи о его романе с Алиной Загитовой, которые он опроверг.

О возможном воссоединении с экс-бойфрендом высказалась исполнительница хита "Выше". Она заявила, что поддерживает с Кридом хорошие отношения, и они часто общаются. Но она не считает его даже другом.

"Мы можем созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все равно мы не друзья. Можно сказать, что наши пути разошлись. Конечно, мы не чужие друг другу люди", – объяснила артистка, какие отношения ее связывают с бывшим избранником.

Ранее сообщалось, что Нюша согласилась на свободные отношения в браке с Сивовым.