Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива

Недавно в Сеть просочились слухи о том, что находящаяся в процессе развода Алсу уже начала строить отношения с мужчиной. Однако многие уверены: это всего лишь пересуды и не более того. Знакомые артистки рассказывают, что она сейчас действительно страдает и ей не до романов. Кроме того, все эти годы артистка пыталась спасти свой брак, но? тем не менее сдалась.

Как говорит сама Алсу, сейчас она учится жить одна и, судя по всему, готовится вернуться к постоянной концертной деятельности. Многие уверены, что после расставания с Абрамовым певица точно не пропадет. Этого мнения придерживается и Прохор Шаляпин. Он заявил, что исполнительница – завидная невеста и быстро найдет хорошего мужа.

"Думаю, что к Алсу с ее внешностью и культурой выстроится очередь из женихов. И не фитнес-тренеров, а достойных мужчин из высших кругов общества", – высказался шоумен.

Между тем развод Алсу продолжает обрастать новыми подробностями и даже разделил отечественный шоу-бизнес на два лагеря. Одни высказываются в поддержку обманутой жены, другие считают, что Абрамов – примерный и заботливый муж. Некоторые, впрочем, даже оправдали предполагаемую любовницу Яна и заявили, что она ни в чем не виновата, а клятву в загсе давал муж – с него и спрос.

Ранее Анастасия Волочкова признавалась в связи с Абрамовым. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".