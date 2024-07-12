Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд

Известный исполнитель Павел Кашин потерял все свои хиты, которые написал за три десятка лет карьеры. Все произошло из-за его старой приятельницы, которая еще юной поклонницей пришла к нему на работу и дослужилась до директора. В какой-то момент артист и Марианна Дубровская повздорили на фоне СВО: директор всячески препятствовала тому, чтобы певец ехал выступать на Донбасс. После этого инцидента Павел принял решение расстаться с сотрудницей.

Уйдя, Марианна прихватила с собой и все песни, а также половину отеля, принадлежавшего артисту, пожаловался Кашин. По словам музыканта, возвращать она не собирается ни первое, ни второе, хоть он и пытался с ней договориться мирным путем.

"Марианна Дубровская подделала мою подпись в заявлении в Warner Music, в котором я якобы просил перевести все авторские права на нее. Подпись кривая, как будто дрожащей рукой писала", – заявляет шоумен.

Он отмечает, что не оставлял "автограф" в документе, да и вообще в эти дни был в другом городе. Чтобы доказать, что его ограбили, Кашин решил обратиться к служителям Фемиды. В результате выяснилось, что на территории страны нет фирмы Warner Music. Вместо этого множество других с различными аббревиатурами, которые были открыты, чтобы уходить от налоговых платежей.

Впрочем, даже суд не смог помочь Кашину отстоять свои права. Первое заседание перенесли по просьбе представителей Дубровской. А второй иск Павла даже не приняли. Сослались на то, что судья уходит в отпуск и не хочет оставлять начатые дела.

Получается, что сейчас исполнителю принадлежит только последний альбом, созданный в этом году. Несмотря на это, он продолжает выступать с песнями, которые написал за 30 лет. Правда, дело это рискованное – в любой момент могут запретить.

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