Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу"

Известная балерина Анастасия Волочкова ненароком оказалась втянута в скандал с разводом певицы Алсу. После того, как артистка подтвердила, что Ян Абрамов ей изменял, в Сеть попал некий список любовниц бизнесмена. Оказалось, что в этом перечне имен есть и Волочкова.

"Разоблаченная" Анастасия взялась сама прокомментировать эту историю. Появившись на красной дорожке премии Fashion TV, заслуженная артистка России заявила, что между ней и Абрамовым действительно есть давняя связь, правда, исключительно дружеская. По словам балерины, Ян – веселый и классный человек.

"Дело в том, что с Яном Абрамовым я знакома, мы дружили еще до того момента, как он был с Алсу", – расставила точки над "i" артистка.

В этой ситуации Волочкова принимает сторону не старинного друга Абрамова, а Алсу, которую, как отметила балерина, она очень уважает и любит. Звезда считает, что певица приняла правильное решение, подав на развод. Ведь, предав однажды, человек может пойти на это опять, рассуждает единственная поющая балерина в России.





Напомним, Алсу подала на развод в конце мая. Артистка старалась не распространяться о подробностях конфликта в семье. Однако когда СМИ начали писать об изменах Абрамова с Анастасией Решетовой, певица не выдержала и подтвердила, что это не просто сплетни. Накануне она подала иск о разделе имущества.

Ранее сообщалось, что раньше Алсу и Решетова были чуть ли не лучшими подругами. Трогательная переписка модели и певицы попала в Сеть.