Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу

Недавно стало известно, что обиженный на Агату Муцениеце Павел Прилучный решил забрать у нее детей. Актриса потребовала, чтобы отец платил своим наследникам алименты в соответствии с заработком, а не по 100 тысяч рублей. Это не понравилось "мажору" и он подал на бывшую жену встречный иск. Слушание по этому делу состоится в конце августа, и на нем будут присутствовать сами Тимофей и Мия, которым предстоит выбрать, с кем они хотят жить: с мамой или папой.

Между тем Агата поделилась, что рассталась с сыном и дочерью еще до суда. Ближайшие полтора месяца брат с сестрой проведут у Прилучного. Сама Муцениеце отправляется на съемки очередного проекта . Вероятно, артистка получила это предложение еще до того, как Павел решил через суд отобрать у нее детей.

"Сегодня улетаю в Сочи на съемки, детки уезжают скоро аж на 1,5 месяца! Поэтому они меня проводят в аэропорт, попрощаемся, будем очень скучать друг по дружке!" – написала расстроенная Агата в своем блоге.





А пока Муцениеце будет на съемках, воспитывать ее детей будет нынешняя супруга Прилучного и мать его младшего сына Микаэля – Зепюр Брутян. Актриса, судя по всему, полностью поддерживает решение мужа забрать у Агаты сына с дочерью и уже готовится стать многодетной мамой.

Если у Павла получится отсудить наследников, то алименты уже будет платить Агата, и, вероятно, отец Тимофея и Мии потребует с нее не 100 тысяч рублей. Однако, по словам юристов, чаще всего в таких вопросах суд встает на сторону матери. Чтобы забрать детей, Прилучному придется привести весомые доказательства того, что с ним наследникам будет лучше.

Ранее сообщалось, что счастливый Прилучный с женой заговорили о беременности.