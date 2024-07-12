Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу

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Пятница 12 июля

14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву 20:27Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International" 19:39Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года 19:30"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут 18:00Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу" 16:30Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками 14:30Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна? 13:30Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен" 11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой 10:30Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир 08:50Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" 06:31Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма 04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех 01:0057-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову 23:21Магнитные бури в сентябре 2024 года 22:24Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья 20:49Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть 18:00Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем 16:30Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно 14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех 16:34Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Водолей 16:30Пользователей Сети шокировало то, что сделала с собой дочь Волочковой: пошла по стопам матери 14:30Отношения платонические: 18-летняя Аврора Киба крутит Лепсом, как хочет 13:30Бородина подняла на смех попросившего у нее прощения Курбана Омарова: "Не жди ничего" 11:36У телеведущего Леонида Каневского нашли рак: медики отказались его оперировать 10:30Уличенный в измене Абрамов приготовил жене страшную месть: Алсу боится за свое будущее 08:40Никак не оставит в покое: Пугачева решила доконать онкобольного Кушанашвили 04:00Стало известно имя отца беременной Марго Робби на фоне слухов о романе с Бредом Питтом 01:00Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь 22:44Гороскоп для женщины Козерог на сентябрь 2024 года 22:01Цыганова рассказала, что Пугачева "погрязла в содомии"
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Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу

Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу

Актриса поделилась своими переживаниями.

Недавно стало известно, что обиженный на Агату Муцениеце Павел Прилучный решил забрать у нее детей. Актриса потребовала, чтобы отец платил своим наследникам алименты в соответствии с заработком, а не по 100 тысяч рублей. Это не понравилось "мажору" и он подал на бывшую жену встречный иск. Слушание по этому делу состоится в конце августа, и на нем будут присутствовать сами Тимофей и Мия, которым предстоит выбрать, с кем они хотят жить: с мамой или папой. 

Между тем Агата поделилась, что рассталась с сыном и дочерью еще до суда. Ближайшие полтора месяца брат с сестрой проведут у Прилучного. Сама Муцениеце отправляется на съемки очередного проекта . Вероятно, артистка получила это предложение еще до того, как Павел решил через суд отобрать у нее детей. 

"Сегодня улетаю в Сочи на съемки, детки уезжают скоро аж на 1,5 месяца! Поэтому они меня проводят в аэропорт, попрощаемся, будем очень скучать друг по дружке!" – написала расстроенная Агата в своем блоге. 

Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети/@agataagata

А пока Муцениеце будет на съемках, воспитывать ее детей будет нынешняя супруга Прилучного и мать его младшего сына Микаэля – Зепюр Брутян. Актриса, судя по всему, полностью поддерживает решение мужа забрать у Агаты сына с дочерью и уже готовится стать многодетной мамой. 

Если у Павла получится отсудить наследников, то алименты уже будет платить Агата, и, вероятно, отец Тимофея и Мии потребует с нее не 100 тысяч рублей. Однако, по словам юристов, чаще всего в таких вопросах суд встает на сторону матери. Чтобы забрать детей, Прилучному придется привести весомые доказательства того, что с ним наследникам будет лучше. 

Ранее сообщалось, что счастливый Прилучный с женой заговорили о беременности. 

12 июля 2024, 14:30
Агата Муцениеце. Фото: скриншот YouTube /@sobchak
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