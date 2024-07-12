12-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей

Многодетные родители Джиган и Оксана Самойлова растят троих дочерей и сына. Если младшие пока слушаются маму с папой и находятся на полном их обеспечении, то 12-летняя Ариэлла уже вовсю демонстрирует независимость. Недавно девочка выпустила свой первый клип. А теперь, как говорит сама Оксана, "сбежала из дома" и решила сама зарабатывать деньги.

В своем блоге Самойлова рассказала, что дочь уже нашла работу. Теперь девочка будет официанткой. Оксана отметила, что очень гордится наследницей, ведь несмотря на то, что они ни в чем не нуждаются, у Ариэлы нет желания "сесть на шею" маме и папе.

"Ари пошла работать. И мы такие: "Вот-вот, мы пришли тебя поддержать". Она сбежала из дома от нас, а мы такие: "Привет", – говорит в своем блоге многодетная мама.





Сейчас Ариэлла вступила в переходный возраст, который тяжело дается Оксане и Джигану. Супруга репера рассказывала, что была уверена в том, что любой из ее наследников будет демонстрировать такое поведение, но только не спокойная, уравновешенная Ари. Тем не менее девочка начала отдаляться от родителей, и 36-летняя участница шоу "Выжить в Дубае" призналась, что потеряла контакт с дочерью-подростком.

Ранее сообщалось, что 12-летней дочери Джигана и Самойловой стало неожиданно плохо.