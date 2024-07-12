Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман"

Сергей Лазарев несколько дней назад заинтриговал публику фотографией, которую опубликовал в своем блоге. На снимке он нежно прижимает к себе девушку в роскошном свадебном платье. Поклонники сразу решили, что перед ними возлюбленная певца, и начали желать паре счастья. Как оказалось, фанаты рано радовались.

Позже Лазарев объявил, что с девушкой на фото его связывают не только дружеские, но и рабочие отношения. В объятьях артиста была запечатлена его партнерша, с которой он вместе снимался в клипе.

"Всё это – самообман. Здесь больше нету иллюзий. Этот роман, казалось тогда. Раз и навсегда", – поет артист в своей новой песне.





Также Сергей поблагодарил за работу всю команду, которая трудилась над созданием ролика, и раскрыл и имя очаровательной дамы, сыгравшей возлюбленную исполнителя.

"Я хочу сказать огромное спасибо моей партнерше по клипу Виолетте Федоровой за прекрасную совместную работу", – написал исполнитель в своем блоге.

Напомним, Лазарев не впервые пускает слухи о своей женитьбе. В прошлый раз артист дал всем понять, что сыграл свадьбу с некой девушкой. Даже появлялся в обществе с обручальным кольцом и постоянно показывал украшение в своем блоге. Однако позже выяснилось, что таким образом шоумен пиарил новый клип.

Ранее сообщалось, что Лазарев признался в чувствах к прославленной певице. Слова артиста приводил женский журнал "Клео.ру".