Дочери Джигана и Самойловой неожиданно стало плохо: мать бьет тревогу и возит по врачам

Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают четверых детей. Недавно супруга исполнителя сообщила, что они столкнулись с первыми трудностями и капризами подростка. Старшей дочери Ариеле 12 лет, и неожиданно для родителей девочка перестала их слушаться и вытворяет со своей внешностью, что захочет.

Оксана и Джиган бьют тревогу. Ведь гормонального всплеска и подростковых капризов они ожидали от любого из своих детей, но не от ангельски спокойной и милой Ариелы. Самойлова поделилась, что девочка не грубит родителям, но при этом делает все по-своему. На замечания мамы и папы отвечает, что раньше они не воспитывали подростка, и только она сама знает, как ей лучше.





Последней каплей для Оксаны и Джигана стало то, что девочка сбрила брови. Родители вернулись из Дубая, а дочь встретила их с уже изменившимся лицом. Свой поступок она объяснила тем, что ей стало плохо с толстыми бровями, и она не чувствовала себя собой.

"Я смотрю на нее и думаю: "Боже мой, доченька моя, что же ты натворила". Сейчас с Ариелой работает специалист", – поделилась подробностями жена репера.

Джиган и Оксана не ругают своих детей. Когда старшая дочь начала выбеливать лицо пудрой и тональным кремом, они просто объяснили Ариеле, что она и так красавица и использовать косметику в таких количествах еще рано. Впрочем, наставления старших не помогли, и многодетные родители решили доверить наследницу профессионалу.

Ранее Оксана Самойлова заговорила о рождении пятого ребенка.