Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы

Два года назад Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и близнецами сбежали из России в Израиль, оставив свой роскошный замок в деревне Грязь. Певица пыталась его продать, но безрезультатно: мало в стране любителей такой "экзотики". Между тем особняк требует постоянного ухода, даже когда пустует.

Соседи рассказали, что раньше часто видели, как к вилле подъезжала машина клининговой компании. Армия работников на протяжении всего дня начищала стены, полы и окна в доме Примадонны. Сейчас же такое удовольствие Пугачевой не по карману. Теперь дорожка к замку заросла высокой травой, а центральные ворота покрылись пылью. По словам живущих неподалеку людей, недвижимость обслуживает редкий оставшийся персонал: уборщица, садовник и охрана.





Между тем роскошные иномарки у ворот дома тоже больше не появляются. Вместо этого паркуются дешевые машины. Соседи предполагают, что теперь в замке живет "обслуга", которую пустили туда бесплатно.

Зато газон идеально пострижен, и белоснежная мебель всегда стоит во дворе, рассказывают жители расположенных рядом домов. Вероятно, певица все еще надеется сбыть с рук замок и требует, чтобы работники всегда держали особняк наготове к просмотру потенциальных покупателей. Правда, и их тоже давно не видно: не приходят даже просто смотреть, рассказывают соседи.

Ну а пока ставший никому не нужным замок приносит Пугачевой только убытки. Известно, что на содержание дома площадью 2300 "квадратов" семейство тратит порядка миллиона рублей каждый месяц.

Ранее сообщалось, что тревожные новости о здоровье Пугачевой переполошили поклонников.

*Признан иноагентом на территории РФ.