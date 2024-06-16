"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице

Певец Сергей Лазарев поделился своими воспоминаниями о покойной Жанне Фриске, которая скончалась девять лет назад после продолжительной борьбы с глиобластомой. Артист признался, что ее отсутствие ощущается особенно остро. Каждый, кто хоть раз встретился с ней, общался или слышал ее голос, испытывает ту же самую боль от утраты, считает исполнитель хита "В самое сердце". Мол, Жанна была уникальной личностью, и никто не смог занять ее место.

"До сих пор люблю", – написал исполнитель.

В недавней публикации в своем телеграм-канале Сергей Лазарев вспомнил о том, как ему повезло не только работать и общаться с Жанной Фриске, но и дружить с ней на протяжении многих лет. Они вместе создали уникальный цирковой номер для шоу "Цирк со звездами", который до сих пор вызывает у зрителей слезы. Это выступление было настолько необычным и эмоциональным, что его до сих пор никто не смог повторить, отметил артист.

Сергей Лазарев благодарен Жанне Фриске за все моменты, которые они провели вместе. Певец признался, что до сих пор испытывает к ней глубокие чувства и сильно скучает. Просмотр видео с их совместного выступления вызывает у него слезы и ощущение, будто это было в другой жизни. Светлая память Жанне Фриске навсегда останется в его сердце.