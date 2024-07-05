Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами

Полтора года назад Валерий Меладзе на выступлении в ОАЭ произнес украинский националистический лозунг, что вызывало бурную негативную реакцию у российской аудитории. Позже певец пояснил, что не хочет занимать какую-либо сторону в текущем конфликте и кого-то ненавидеть.

Но далеко не все поверили Валерию Меладзе в его слова о нейтралитете, поэтому концерты певца стали отменять по всей России. Последнее время артист гастролирует по странам Запада, благодаря чему он хорошо зарабатывает и может содержать семью.

Однако у Валерия Меладзе, судя по всему, еще есть шанс реабилитироваться. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал артиста к публичным извинениям перед россиянами. Общественный деятель заявил, что ему нравится творчество певца, но он не может хорошо относиться к самому исполнителю из-за его поступков.

Также Бородин сообщил, что сестра Валерия Меладзе получает государственные контракты в России. Это вызвало у главы ФПБК удивление. Он считает, что осваивание родственницей артиста бюджетных денег выглядит абсурдом на фоне текущей ситуации.