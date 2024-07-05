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Пятница 5 июля

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Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами

Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами

Певец Валерий Меладзе предпочитает не высказываться на общественно-политические темы после скандала в Дубае.

Полтора года назад Валерий Меладзе на выступлении в ОАЭ произнес украинский националистический лозунг, что вызывало бурную негативную реакцию у российской аудитории. Позже певец пояснил, что не хочет занимать какую-либо сторону в текущем конфликте и кого-то ненавидеть.

Но далеко не все поверили Валерию Меладзе в его слова о нейтралитете, поэтому концерты певца стали отменять по всей России. Последнее время артист гастролирует по странам Запада, благодаря чему он хорошо зарабатывает и может содержать семью. 

Однако у Валерия Меладзе, судя по всему, еще есть шанс реабилитироваться. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал артиста к публичным извинениям перед россиянами. Общественный деятель заявил, что ему нравится творчество певца, но он не может хорошо относиться к самому исполнителю из-за его поступков.

Также Бородин сообщил, что сестра Валерия Меладзе получает государственные контракты в России. Это вызвало у главы ФПБК удивление. Он считает, что осваивание родственницей артиста бюджетных денег выглядит абсурдом на фоне текущей ситуации.

5 июля 2024, 22:16
Валерий Меладзе. Фото: YouTube / @luxfm
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vnborodinpolitik✓ Надежный источник

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