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Среда 10 июля

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Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем

Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем

Жена актера поделилась свежей фотографией, на которой поклонники не узнали Кирилла.

Больше двух лет назад популярный российский актер Кирилл Сафонов покинул Россию и обосновался в Израиле. Сейчас шоумен живет рядом со своими родными, к которым он и раньше приезжал в гости. Однако тогда об эмиграции звезда сериалов и не думал. 

А ведь когда-то Сафонов был одним из самых востребованных артистов в России. После блистательно исполненной роли в популярном сериале "Татьянин день" он получил амплуа героя-любовника и разбивателя женских сердец. Сейчас, впрочем, сложно представить, что актер снова будет исполнять роли "Донжуана". За время жизни за рубежом шоумен невероятно изменился и стал непохожим на себя. 

"Кто уехал за границу, сбежал, у тех и лица поменялись, сделались прямо иностранными. Все русское прямо искоренили! Помню этого актера, внешность прямо была – ух", " Батюшки, если б не прочитала, не узнала б их, чужие лица" – пишут комментаторы под снимком, который выложила его жена Саша Савельева. 

Саша Савельева и Кирилл Сафонов. Фото: соцсети/@sasha_savelieva

Если не считать того, что поклонники перестали узнавать любимого актера, есть и хорошие новости. Совсем недавно ходили слухи о том, что в отношениях Сафонова и Савельевой наступил кризис, и певица даже уезжала от мужа, забрав ребенка. Однако теперь, кажется, все разногласия улажены, и звездная пара снова вместе. 

Ранее Сафонов показал фото дочери от спившейся жены. Девушка выросла копией папы. 

10 июля 2024, 18:00
Кирилл Сафонов. Фото: соцсети/@kirill_safonov
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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