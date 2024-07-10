Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем

Больше двух лет назад популярный российский актер Кирилл Сафонов покинул Россию и обосновался в Израиле. Сейчас шоумен живет рядом со своими родными, к которым он и раньше приезжал в гости. Однако тогда об эмиграции звезда сериалов и не думал.

А ведь когда-то Сафонов был одним из самых востребованных артистов в России. После блистательно исполненной роли в популярном сериале "Татьянин день" он получил амплуа героя-любовника и разбивателя женских сердец. Сейчас, впрочем, сложно представить, что актер снова будет исполнять роли "Донжуана". За время жизни за рубежом шоумен невероятно изменился и стал непохожим на себя.

"Кто уехал за границу, сбежал, у тех и лица поменялись, сделались прямо иностранными. Все русское прямо искоренили! Помню этого актера, внешность прямо была – ух", " Батюшки, если б не прочитала, не узнала б их, чужие лица" – пишут комментаторы под снимком, который выложила его жена Саша Савельева.





Если не считать того, что поклонники перестали узнавать любимого актера, есть и хорошие новости. Совсем недавно ходили слухи о том, что в отношениях Сафонова и Савельевой наступил кризис, и певица даже уезжала от мужа, забрав ребенка. Однако теперь, кажется, все разногласия улажены, и звездная пара снова вместе.

Ранее Сафонов показал фото дочери от спившейся жены. Девушка выросла копией папы.