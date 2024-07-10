Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником

Слухи о том, что в семье Алсу и Яна Абрамова произошла размолвка, появились уже давно. А когда певица подала на развод, пересуды получили подтверждение. Бизнесмена обвиняют в том, что он долгие годы изменял супруге, которая родила ему троих детей. Поговаривают, что Абрамов давно не живет дома и лишь изредка появляется, чтобы навестить детей. Алсу пыталась разными способами наладить отношения с избранником, однако в какой-то момент просто сдалась.

Развод певицы ознаменовался громким скандалом. Алсу, в свою очередь, подала иск в суд о разделе имущества. Известно, что Абрамов предлагал певице договориться мирным путем и сделал предложение, от которого она отказалась. Инсайдеры отмечают, что все, что предложил артистке муж, и так принадлежит ей. По словам источника, Ян хотел "откупиться" от жены недвижимостью и машинами, однако Алсу намерена получить именно деньги.





Вероятно, Абрамов переживает, что руку к миллиардам приложит новый избранник его жены. Сообщается, что певица уже встретила свою новую любовь и строит с ним отношения.

"Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – пишет источник.

Впрочем, сама исполнительница хита "Зимний сон" ни разу не говорила о новом романе и есть ли он вообще. Сейчас певица сконцентрирована на том, чтобы разоблачить мужа и его любовницу. Долгое время ходят слухи, что Абрамов крутит роман с Анастасией Решетовой. Эту информацию подтвердила и Лера Кудрявцева.