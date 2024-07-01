Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод?

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в браке уже 11 лет. Многие пророчили этой паре скорый разлад из-за разницы в возрасте. Блондинка старше хоккеиста на 16 лет. Однако супруги демонстрируют идиллию и вместе воспитывают дочку Машу. Крупные проблемы в паре появились только в этом году. В январе Лера обвинила мужа в алкоголизме и заявила, что приняла решение развестись с ним. Правда, потом передумала, определила хоккеиста в рехаб, и теперь муж с женой снова вместе.

А на днях Кудрявцева и Макаров устроили перепалку в эфире шоу "Звезды сошлись". Спортсмен рассказал о привычках жены, с которыми ему приходится уживаться. Он заявил, что Лера постоянно наводит порядок, чем его раздражает, и часто спорит. К счастью, потом извиняется, отметил Игорь.





Не стала терпеть нападки в свою сторону и блондинка. Она на всю страну охаяла 36-летнего мужа и обвинила его в занудстве. По словам Леры, ее избранник не следит за порядком и раздражает ее включенным телевизором, который совсем не смотрит.

"Чашки вечно стоят – я мою. Обувь везде, я ее собираю. Зубная паста на зеркале, брызги зубной пасты на зеркале. Выложу в шкафах все футболочки аккуратненько, он вот так майку из середины достал, все вывалилось", – ругается Лера в эфире телешоу.

Претензии жены, судя по всему, для Макарова стали сюрпризом. Хоккеист изменился в лице и потупил взгляд, но возмущаться не стал. Он признался, что часто и сам ворчит по пустякам, и остановить его сложно.

Ранее сообщалось, что секс-игрушки 53-летней Кудрявцевой стали достоянием общественности.