Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод?

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ВодолейГороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ЛевГороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года

Лента новостей

Понедельник 1 июля

16:00Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод? 14:00Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан" 12:00Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину? 10:40Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место 04:00При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию 23:12Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать 18:0041-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки" 17:47Как избавиться от муравьев на огороде 15:55Как приготовить оладьи из кабачков: быстро и вкусно 12:50Как улучшить состояние кожи: эффективные советы и рекомендации по уходу 12:00Названы неожиданные причины поплывшего овала лица: вот что делать, чтобы избежать этого 06:14Парение в жару: плюсы и минусы 00:04Топ-5 способов восстановления после тренировок 21:40Как быстро снять флюс в домашних условиях: проверенные методы и рекомендации 18:00Как решить проблемы с дыханием и здоровьем носа с помощью пластической хирургии 17:32Как выйти из запоя в домашних условиях 15:41Тренды моды для полных женщин на лето 2024 13:00Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления 09:23Почему современные отношения часто заканчиваются разводом: мнение психолога 04:00В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек 03:09Какой будет курс доллара в августе 2024 года 01:00Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть 22:00SHAMAN раскрыл горькую правду о семье: "Бьет по мужскому самолюбию" 20:00Паша Воля поблагодарил жену за все: "Тебя нет рядом" 18:00Уже написал завещание: вот что происходит с Топаловым после операции у онколога 16:00"Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг 14:00Развлекавшийся в бане с Волочковой Шаляпин оказался не готов к ее беременности: "В детдом!" 11:55У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит 10:48Муж Алсу всеми силами пытается спасти "тонущую" Решетову: "Лялю носит" 09:49Какой будет курс евро в августе 2024 года 04:00Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно 01:00Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже" 22:00Подольская с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы: принимают поздравления 20:00Подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией: сделала выбор 18:00Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце 16:22Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему 16:00Развода не будет? Сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес 14:00Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова: "Я против" 13:53Гороскоп для женщины-Козерог на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Стрелец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Скорпиона на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Весы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Девы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Рыбы на август 2024 года 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Лев 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Рак 13:53Гороскоп для женщины-Близнецы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Телец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Овен на август 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Овен на июль 2024 года
1370
800
true

Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод?

Кудрявцева на всю страну охаяла мужа, которого обвиняла в алкоголизме: снова развод?

Блондинка выдала все "грешки" молодого супруга.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров в браке уже 11 лет. Многие пророчили этой паре скорый разлад из-за разницы в возрасте. Блондинка старше хоккеиста на 16 лет. Однако супруги демонстрируют идиллию и вместе воспитывают дочку Машу. Крупные проблемы в паре появились только в этом году. В январе Лера обвинила мужа в алкоголизме и заявила, что приняла решение развестись с ним. Правда, потом передумала, определила хоккеиста в рехаб, и теперь муж с женой снова вместе. 

А на днях Кудрявцева и Макаров устроили перепалку в эфире шоу "Звезды сошлись". Спортсмен рассказал о привычках жены, с которыми ему приходится уживаться. Он заявил, что Лера постоянно наводит порядок, чем его раздражает, и часто спорит. К счастью, потом извиняется, отметил Игорь. 

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: соцсети/@igor_makarov25

Не стала терпеть нападки в свою сторону и блондинка. Она на всю страну охаяла 36-летнего мужа и обвинила его в занудстве. По словам Леры, ее избранник не следит за порядком и раздражает ее включенным телевизором, который совсем не смотрит. 

"Чашки вечно стоят – я мою. Обувь везде, я ее собираю. Зубная паста на зеркале, брызги зубной пасты на зеркале. Выложу в шкафах все футболочки аккуратненько, он вот так майку из середины достал, все вывалилось", – ругается Лера в эфире телешоу. 

Претензии жены, судя по всему, для Макарова стали сюрпризом. Хоккеист изменился в лице и потупил взгляд, но возмущаться не стал. Он признался, что часто и сам ворчит по пустякам, и остановить его сложно. 

Ранее сообщалось, что секс-игрушки 53-летней Кудрявцевой стали достоянием общественности. 

1 июля 2024, 16:00
Лера Кудрявцева. Фото: скриншот YouTube /@Nachalo_Journal
Елизавета Федорова
НТВ✓ Надежный источник

Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан"

Молодая жена Омарова рассказала, как Бородина влияет на ее мужа: "Все не так, как хотел Курбан"
Недавно Курбан женился на 23-летней девушке.

Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину?

Перебравшийся в США Леонтьев сделал громкое заявление о смене гражданства: предал Родину?
Артист прокомментировал свою позицию.

Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место

Алсу публично унизила любовницу мужа: напомнила где ее место
Певица заявила, что не любит вранье и лицемерие.

41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки"

41-летняя Бородина похвасталась лицом без макияжа и фильтров: "После баньки"
Артистка довольна своим внешним видом.

В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек

В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек
Поклонники отметили, что новая жена хорошо влияет на комика.

Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть

Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть
46-летняя певица вышла на связь из Франции.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева