"Резиновая Зина": секс-игрушки 53-летней Кудрявцевой стали достоянием общественности

Еще в январе все обсуждали личную жизнь Леры Кудрявцевой. Телезвезда во всеуслышание назвала мужа алкоголиком и заявила, что с ним разводится. Потом, впрочем, блондинка передумала и поместила мужа в рехаб. Спустя несколько месяцев молодой супруг вышел, и пара снова демонстрирует идиллию в семье.

Теперь же Сеть кипит обсуждениями секс-пристрастий 53-летней Леры Кудрявцевой. Стало известно, что на имя блондинки пришла посылка, которую телеведущая не забирает уже две недели. Теледиве звонят из почтового отделения и требуют, чтобы она забрала сверток, подписанный иероглифами. Сама ведущая шоу "Звезды сошлись", впрочем, не в курсе, кто отправитель, но пообещала, что заберет "подарок".

"Я сначала вообще ничего не поняла. Дурацкий, конечно, развод, зачем мне резиновая Зина? Но все-таки сказала, что обязательно заберу", – написала в своем блоге теледива.

Поклонники предположили, что заказать посылку с резиновой куклой мог супруг телеведущей Игорь Макаров. Однако сама знаменитость никак не прокомментировала эти заявления.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева и Наташа Королева сцепились на публике. Певица и телеведущая не смогли сойтись во мнении, после чего начали кричать друг на друга, а когда доводы закончились, они перешли к решительным действиям и стали бросаться вещами.