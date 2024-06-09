"Многое себе испортил": Шаляпин разочарован своей карьерой

В недавнем интервью Прохор Шаляпин выразил обиду и разочарование по поводу того, как сложилась его карьера. Он указал на то, что в мире шоу-бизнеса часто требуются значительные начальные инвестиции для успешного запуска карьеры, и отсутствие таковых стало для него серьезным препятствием.

Несмотря на то, что Прохор Шаляпин стал известной фигурой в российском шоу-бизнесе, его сердце лежит в исполнении народных песен, что, к сожалению, не смогло полноценно реализоваться. Так что он один из тех артистов, которые вынуждены отходить от своих истинных желаний и идти на компромиссы ради выживания.

"Мне пришлось спуститься в водевили. И я, конечно, многое себе испортил этим", – признал вокалист.

Прохор Шаляпин действительно прославился благодаря скандалам и желтой прессе. Певец осознает свой путь к славе и не спорит, что именно таким образом он достиг известности и обеспеченности. При этом артист не стесняется признаваться, что не создан для работа. Он живет якобы ради любви.

Ранее Прохор Шаляпин нелестно высказался о Ларисе Гузеевой. Певец заявил, что считает ее глупым человеком. Слова исполнителя приводил женский журнал "Клео.ру".