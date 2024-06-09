Михайлов наотрез отказался выступать со Шнуровым: причина конфликта

Стас Михайлов и Сергей Шнуров не общаются уже 10 лет. Тогда, в 2014-м, их пути разошлись. Артисты поругались после того, как лидер группы "Ленинград" представил песню "Любит наш народ", в которой посмеялся над всем отечественным шоу-бизнесом. На почве разногласий между коллегами даже произошла драка.

В недавнем интервью Стас Михайлов заявил, что наотрез отказывается выступать с Сергеем Шнуровым. Певец объяснил, что не выйдет на сцену, если там будет музыкант, который использует ненормативную лексику на публике. Исполнитель хита "Золотое сердце" относится к сцене как к чему-то священному, поэтому он не готов выступать с теми, кто не уважает ее.

Стас Михайлов пояснил, что не выступает против мата, а дает понять, что это далеко не всегда уместно. Мол, существует немало мест, где приемлемо выругаться, однако на сцене это недопустимо. Певец отметил, что это касается всех артистов, а не только Сергея Шнурова.

Ранее Стас Михайлов высказался об Алле Пугачевой, которая нелестно о нем отозвалась. Певец объяснил, что, комментируя решения многих артистов об эмиграции, не касался певицы, но та, видимо, решила, что обращаются лично к ней. Слова 55-летнего народного артиста России приводил женский журнал "Клео.ру".