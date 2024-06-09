"Выступать на улицах": Чеботина высказалась о завершении концертной деятельности

Появление Ольги Бузовой на сцене VK Fest в Уфе в черном боди с прозрачными вставками обсуждают до сих пор. Поющую телеведущую раскритиковали в Сети за откровенный наряд. Дошло до обсуждений депутатов о введении дресс-кода для российских артистов. Однако эта идея не понравилась многим представителям шоу-бизнеса. В частности, к такому повороту не готова певица Люся Чеботина.

В недавней беседе с прессой исполнительница хита "Солнце Монако" заявила, что в случае принятия такого закона она сразу же прекратит свою концертную деятельность. "Либо буду выступать где-то на улицах в шубах", – сказал Люся.

По словам исполнительницы, очень сложно выступать в нарядах, в которых жарко. Такая одежда может привести к ухудшению состояния артиста прямо во время концерта, отметила Чеботина. Она также призналась, что пережила подобный опыт: ее уносили со сцены из-за жары.

Ранее Люся Чеботина осудила тех блогеров, которые якобы не стали соблюдать общенациональный траур. Певица обратила внимание на то, что многие инфлюенсеры продолжали вести соцсети как ни в чем не бывало. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".

