Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей

О конфликте Ларисы Гузеевой и Прохора Шаляпина говорят уже давно. Ведущая шоу "Давай поженимся!" вызывает у певца неприязнь. И при этом он не боится признаваться в этом. В недавнем интервью, например, артист позволил себе назвать 65-летнюю знаменитость глупой.

По мнению Шаляпина, стремление Гузеевой к унижению людей свидетельствует о низком уровне интеллекта. Артист заявил, что он против демонстрации собственного превосходства. Мол, поэтому Ларисе не место на телевидении. Ей пора отправиться на пенсию, считает Прохор.

"Я против унижения людей", – сказал 40-летний певец.

При этом Прохор Шаляпин не видит в Ларисе Гузеевой злого человека. Артист понимает, что артистка вокруг своей властности строит образ, имидж. "Она просто глупая. Умный человек не будет унижать слабого", – заключил вокалист.

Ранее коллеги шокировали Ларису Гузееву своим поступком. Они подготовили артистке сюрприз, который довел ее до истерики. Знаменитость поделилась эмоциями, опубликовав в Сети кадры с торжества. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".