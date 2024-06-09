Сначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева

После событий февраля 2022-го Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми покинули Россию. Семейство обосновалось в Израиле, но в связи с обострением ситуации на Земле обетованной артисты перебрались на Кипр. Однако и то место, как выяснилось, не подходит для 75-летней певицы.

Как сообщил телеграм-канал "НеМалахов", Алла Пугачева планирует переехать в другую страну – Латвию, а точнее – в Юрмалу. Дело якобы в том, что артистке очень не подходит кипрский климат. На днях столбики термометров поднялись до отметки +43 градуса. Сейчас же там чуть больше +30, однако снижение температуры не способствует улучшению состояния певицы.

Источник рассказывает, что у Аллы Борисовны опухают ноги как на фоне жары, так и на фоне повышенной влажности. "Ходить совсем нет сил", – пишет автор телеграм-канала "НеМалахов".

Ранее продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему не стоит запрещать песни Аллы Пугачевой в России. Как объяснил супруг певицы Валерии, такая мера ни к чему хорошему не приведет. Мол, запретный плод становится сладким. Слова продюсера приводил женский журнал "Клео.ру".