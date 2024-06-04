"Запретный плод": вот почему нельзя запрещать песни Пугачевой в России

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов, который неоднократно критиковал народную артисту СССР Аллу Пугачеву, дал понять, что приветствует возвращение старых композиций 75-летней певицы на радио и телевидение. Он считает, что раннее творчество супруги иноагента Максима Галкина действительно заслуживает внимания большого числа людей. С ним согласен и продюсер Иосиф Пригожин.

Супруг певицы Валерии придерживается мнения о нецелесообразности запрета на творчество того или иного артиста. По его мнению, люди сами должны решать, каких исполнителей поддерживать и слушать. Он отметил, что запреты часто вызывают обратный эффект: чем больше что-то запрещается, тем сильнее желание это получить.

" Запретный плод всегда сладок", – отметил Иосиф.

Пригожин также отметил, что Алла Пугачева имеет полное право жить там, где ей удобно. Хотя он считает, что артист такого уровня должен быть рядом с родиной, это все же ее личный выбор, и она должна нести ответственность за свои решения.

Ранее стало известно о недавнем визите Аллы Пугачевой в Прибалтику. Артистка приезжала не одна, а с мужем-иноагентом, который, как говорят, пытается добиться востребованности в странах Балтии. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".