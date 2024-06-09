Мария Порошина тайно вышла замуж: об этом проговорился ее бывший

О личной жизни Марии Порошиной известно немного с тех пор, как она развелась с Ильей Древновым. В том браке артистка родила троих детей. А несколько лет назад появился на свет сын актрисы, отец которого публике неизвестен. На днях же стало известно, что Мария тайно вышла замуж.

О радостном событии рассказал коллега артистки и ее экс-избранник Гоша Куценко в недавней беседе с прессой. По словам звезды фильма "Любовь морковь", бракосочетание Порошиной и ее возлюбленного состоялось два месяца назад. Интересно, что артистка пока не комментирует заявление коллеги.

Пока публика гадает, кто же стал супругом Марии Порошиной. Но есть мнение о том, что актриса вышла замуж за Ярослава Бойко – актера, с которым она долгие годы работала над сериалом "Всегда говори "всегда", ставшим популярным на российском телевидении.

В прошлом году Ярослав Бойко оформил развод с супругой после 25 лет совместной жизни. И лишь это натолкнуло публику на мысль о возможном браке актера с Марией Порошиной.

Напомним, Мария Порошина и Гоша Куценко состояли в романтических отношениях на протяжении пяти лет. У коллег даже есть взрослая дочь. В этом году ей исполнилось 28 лет.