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Воскресенье 9 июня

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"Меня объявили в розыск": Екатерина Волкова вышла на связь с важным сообщением

Екатерина Волкова рассказала народу о переменах в ее жизни.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова поделилась в социальных сетях историей, которая вызвала бурю эмоций среди её подписчиков. Оказалось, что ее родные и близкие всерьез забеспокоились, когда она на несколько часов перестала выходить на связь. Причина оказалась банальной – актриса случайно оставила телефон дома.

"Мои близкие объявили меня в розыск", – сообщила артистка.

Все началось с того, что Екатерина отправилась на съемочную площадку, где ее ждала насыщенная программа: дорога, грим, завтрак и читка сценария. Телефон остался дома, и обнаружить это она смогла только по прибытии на место. Возвращаться за ним было невозможно, так как рабочий график был расписан по минутам.

Не теряя времени, она через администратора площадки связалась с агентом и мужем, номер которого знает наизусть. И вот так, словно вернувшись в прошлое, Екатерина провела день без телефона, наслаждаясь этим неожиданным опытом.

Этот незапланированный эксперимент показал ей, что она вполне способна обходиться без гаджета. Артистка спокойно проснулась, собралась и отправилась на работу, погруженная в свои мысли. Однако актриса понимает, что такие случаи – скорее исключение, ведь современная жизнь плотно завязана на телефонах.

Несмотря на это, Екатерине Волковой понравилось это небольшое "хулиганство" – отсутствие рабочих и семейных чатов подарило ей ощущение свободы, поэтому она и вышла на связь с важным сообщением для подписчиков. Уже третий день она продолжает наслаждаться этим информационным детоксом, избегая даже сторис в соцсетях. Она надеется, что поклонники поймут и простят ее за это небольшое отсутствие.

9 июня 2024, 21:04
Екатерина Волкова. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
Telegram / @ekaterinavolkovaactress✓ Надежный источник

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