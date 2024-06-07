"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в конце мая. В течение пяти лет она мужественно сражалась с онкологическим заболеванием – раком мозга. Лечение звезде сериала "Моя прекрасная няня" обеспечивали лучшие врачи, а рядом с ней всегда был супруг Петр Чернышев. Его вклад в борьбу за жизнь супруги трудно переоценить.

Сразу после смерти Анастасии Заворотнюк в Сети появилась информация: якобы артистка провела последние дни в хосписе. Однако она, как оказалось, не соответствует действительности. Это стало понятно после публикации родных актрисы в популярной соцсети.

В посте они выразили благодарность всем, кто был причастен к лечению Анастасии Заворотнюк, оказывал всяческую поддержку. И в завершение обращения близкие артистки выступили с важным заявлением: Настя ни дня не провела в хосписе. "Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил", – написали родственники.

Кстати, телеведущая Ольга Орлова считает, что Петра Чернышева нужно внести в Красную книгу. Мол, он продемонстрировал качества лучшего мужа. Слова телезвезды приводил женский журнал "Клео.ру".