"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление

Смерть Анастасии Заворотнюк наступила в конце мая 2024 года. На протяжении пяти лет артистка боролась с самой агрессивной формой рака – глиобластомой. Говорят, с таким диагнозом долго не живут, но звезда сериала "Моя прекрасная няня" смогла прожить относительно долго со страшной болезнью, и это стало возможным во многом благодаря супругу актрисы Петру Чернышеву.

Не секрет, что Петр постоянно был рядом со своей супругой и делал все, чтобы облегчить ее страдания. "Честно говоря, все, чего нельзя было, он тоже делал", – рассказал Ольга Орлова, которая познакомилась с Анастасией уже после того, как она узнала о диагнозе. Телеведущая дала понять, что поступок вдовца Заворотнюк вызывает у нее изумление, назвав его невероятным человеком.

Орлова считает, что Петр Чернышев достоин внесения его имени в Красную книгу, ведь он жертвовал собой ради здоровья любимой женщины. Телезвезда также посчитала нужным публично объявить благодарность фигуристке Татьяне Навке, которая оказывала финансовую поддержку Анастасии.

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в первый день лета. Через несколько дней могилу артистки посетила ее пятилетняя дочь Мила. Кстати, актриса узнала о болезни сразу после рождения наследницы. Как пишут СМИ, девочка появилась на свет благодаря ЭКО.