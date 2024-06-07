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Пятница 7 июня

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Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться

Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться

Телеведущая заявила, что супруг - ее головная боль.

В семье Екатерины Стриженовой большой праздник. Ее супруг Александр отмечает 55-летний юбилей. Поздравить мужа телеведущая решила публично и разместила в своем блоге трогательное послание, в котором высказала избраннику все, что о нем думает. 

Звезда "Первого канала" отметила, что Александр не любит общение в социальных сетях и публичных обращений друг к другу. Однако Екатерина воспользовалась случаем, чтобы признаться мужу в любви. Она подчеркнула, что супруг занимает важное место в ее жизни и является опорой и поддержкой. 

"Ты – и есть моя жизнь, другой не знаю. Талант, чувство юмора, интеллект – это всё ты! Мои нервы и головная боль – тоже ты!" – эмоционально высказалась теледива. 

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: соцсети/@strizhenovae

Напомним, Екатерина и Александр встретились еще в юности. Только отметив совершеннолетие, они расписались и тайно обвенчались. Ранние браки редко бывают удачными и крепкими, но Стриженовым удается сохранять семью вот уже почти 40 лет. Сама Екатерина признавалась, что изначально для себя решила, что выйдет замуж один раз и на всю жизнь. Это позволяет паре преодолевать все трудности, признаются супруги.

Телеведущая и кинорежиссер воспитали двоих дочерей. Сейчас Александр и Екатерина стали бабушкой и дедушкой: старшему внуку – 6 лет, а близнецы родились совсем недавно. Говорят, что скоро в семье снова ожидается пополнение. 

Ранее дочь Стриженовой огорошила своим внешним видом после рождения двойни. 

7 июня 2024, 14:42
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети/@strizhenovae
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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