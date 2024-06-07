Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде

В прошлом году МакSим была вынуждена прервать концертную деятельность из-за алкогольной зависимости. Певица публично призналась, что часто принимала спиртное, из-за чего выступления стали даваться ей с большим трудом. Как известно, некоторое время исполнительница хита "Знаешь ли ты" провела в рехабах и по сей день продолжает бороться с зависимостью.

Недавно МакSим снова стала появляться в медиапространстве во многом благодаря ее активному ведению соцсетей. В них 40-летняя артистка нередко дает понять, что ей больше нечего скрывать от поклонников. Например, недавно она предстала в непривычном для публики виде.

МакSим опубликовала в популярной соцсети снимок, на котором запечатлена в мужской одежде. Певица призналась, что предпочитает такое одеяние с детства. Мол, привыкла носить то же самое, что и ее брат.

Ранее МакSим призналась, что ни в одном рехабе не продержалась и двух недель. В данном случае она нашла более полезным ретрит в Центральной Азии. Артистка посвятила немало времени различным духовным практикам, благодаря которым многое осознала. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".

